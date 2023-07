OL : Laurent Blanc pensait partir en pleine saison

En octobre dernier, Laurent Blanc avait fait son grand retour sur un banc de Ligue 1. Après une experience ratée à Al-Rayyan, le technicien français revenait sur un banc en France pour la première fois depuis son passage au PSG. Et son retour n’a pas eu le succès escompté avec l’OL. Le coach de 57 ans a longtemps eu du mal à redresser la barre en championnat. A tel point qu’il pensait finir par être démis de ses fonctions en pleine saison.

« Quand je suis arrivé, j’ai vite compris la situation, elle était plus que compliquée, que ce soit dans le vestiaire, avec les joueurs. Et j’ai dit à mon staff ‘si on ne change pas les choses je pense sincèrement que l’on va partir’. Partir durant la saison ? Oui, c’était dur, je disais ‘on n’y arrivera pas, il y a trop de joueurs, certains qui ne sont pas dans l’état d’esprit du club, il y avait des clans’, c’était un constat», a-t-il confié au Progrès.

