Ballon d’Or : Jérôme Rothen hurle au scandale après l’absence de Désiré Doué

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 est tombée. Comme toujours, il y a son lot de surprises, notamment l’absence de Désiré Doué, qui a pourtant brillé avec le PSG dans sa quête de seconde Ligue des Champions au printemps dernier. Le choix d’avoir laissé de côté le 14e de l’an passé étonne, et scandalise même Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. « Soit ils ont de la merde dans les yeux, soit ils ne regardent pas les matchs, interpelle le consultant, très remonté. Quand tu vois la campagne du PSG l’an dernier, si Désiré Doué avait été moyen, vous pensez qu’il aurait joué tous les matchs importants ? Luis Enrique l’aurait retiré, d’autant plus avec la concurrence. Doué a toujours joué les matchs importants. Regardez les matchs de Doué jusqu’à la finale de Ligue des champions, c’est très souvent lui qui fait la différence. Sur la demie et la finale, il a été l’un des meilleurs joueurs. »

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L’absence du Golden Boy 2025 interroge d’autant plus que certains noms présents dans cette liste n’ont pas leur place selon l’ancien milieu gauche du PSG. Sans les citer, Rothen pense probablement aux présences du Sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr) et du Mexicain Julian Quinones (Al-Qadsiah FC). « Tu le retires de la liste des 30 et tu en mets certains ?, interroge-t-il. Par moments, il a des gestes superflus. Pourquoi il les a ? Quand tu te sens au-dessus, tu as parfois envie de te faire plaisir. Tu vas tenter un geste compliqué. Ce n’est pas pour autant qu’il a pris la grosse tête et que ça fait de lui un mauvais bougre. Face à Rennes, le PSG s’en sort grâce à Ferran Torres mais heureusement que Désiré Doué était là. C’était le seul à avoir des jambes. Pourquoi a-t-il disparu de la liste? » Il pourrait toujours se consoler avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves et Willian Pacho, sont nommés, et même Ferran Torres.