Lens : Sage attend un grand Thauvin face à l’OM

Qui dit Lens-OM dit match forcément cher à Florian Thauvin, nouveau stratège lensois, qui a brillé à l’OM entre 2013 et 2021 (entrecoupé d’une année à Newcastle). Revenu en Ligue 1 cet été et plutôt bon avec une équipe lensoise qui surprend en ce début de saison, le milieu offensif sera scruté de près. Et son entraîneur Pierre Sage en attend aussi beaucoup.

« On avait déjà eu le même genre de question avant Lille. A Marseille il a marqué de son empreinte une période de ce club. Ca sera un match particulier pour lui. Et quand ça l’est pour lui, en général il fait un bon match. On attend de lui qu’il fasse un bon match », a expliqué Sage en conférence de presse. Le RC Lens accueille l’OM samedi soir à 21h05 pour la 9e journée de Ligue 1.