Les révélations de Gareth Bale sur sa situation au Real Madrid

Placardisé au Real Madrid, Gareth Bale (31 ans) n'est jamais véritablement entré dans les plans de Zinedine Zidane depuis son retour sur le banc madrilène. L'ailier droit gallois qui n'a disputé que seize matchs en Liga (deux buts marqués, deux passes décisives), a rongé son frein sur le banc des remplaçants parfois avec une certaine désinvolture. Une nonchalance plusieurs fois critiquée d'ailleurs par les supporters madrilènes et par la presse ibérique.

Ce point de non-retour entre la Casa Blanca et Bale aurait pourtant pu être évité. Personne n'a occulté en effet que le principal protagoniste était proche de rallier la Chine l'été dernier. Mais au dernier moment, l'ancien joueur de Tottenham est finalement resté à quai. Pour enchaîner avec une saison compliquée au Real... Dans une interview accordée à Sky Sports, Gareth Bale s'est exprimé sur ce départ manqué en Chine mais aussi sur sa situation personnelle du moment. Et selon lui, si l'affaire a capoté, c'est à cause des Merengues...

Gareth Bale ouvre la porte à un retour en Premier League

« J'ai essayé de partir l'année dernière mais ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C'était un projet pour lequel j'étais très excité mais cela ne s'est pas matérialisé, » a ainsi avoué Bale. Ce scénario rocambolesque va-t-il se répéter cet été alors qu'un départ reste plus que jamais d'actualité ? L'international gallois préfère relativiser et opte pour la tranquillité. Pour l'instant... « Nous verrons ce qui va se passer, nous avons beaucoup de temps avec ce mercato. Le temps nous donnera les réponses mais je pense qu'avant tout, la décision se trouve entre les mains du Real Madrid. Il y a eu d'autres possibilités où nous avons essayé de partir, mais le club n'a pas autorisé tout cela ou ils ont fait quelque chose, » commente ainsi le natif de Cardiff.

Ce dernier en a profité pour divulguer ses objectifs pour l'avenir, et a distillé quelques indices sur ses préférences pour la suite. « Je veux jouer au football, je suis toujours motivé pour jouer au football, cela dépend du club. Ils contrôlent tout ça. J'ai un contrat, tout ce que je peux faire c'est d'aller de l'avant sur ce que je veux faire et j'espère que quelque chose arrivera. Si des clubs anglais étaient intéressés, c'est quelque chose que je regarderais évidemment ». Les pensionnaires de Premier League sont prévenus, Gareth Bale ouvre grand la porte à un retour dans le Royaume...