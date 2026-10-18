Man United : Michael Carrick voit du positif malgré le nul contre Leeds
Toujours sous pression à Manchester United, Michael Carrick a préféré retenir les progrès de son équipe après le match nul concédé sur la pelouse de Leeds United (1-1), ce dimanche. Alors que Bryan Mbeumo avait ouvert le score à la 35e minute, les Red Devils ont été rejoints au retour des vestiaires sur une réalisation de Dominic Calvert-Lewin (51e). Un résultat frustrant pour les Mancuniens, désormais treizièmes de Premier League, mais qui n’a pas empêché leur entraîneur de souligner certains motifs de satisfaction. « C’était assurément un pas dans la bonne direction. S’il y a une faiblesse, elle est mise en évidence aujourd’hui », a déclaré Carrick au micro de Sky Sports après la rencontre. Malgré les difficultés de son équipe, le technicien anglais estime avoir observé une attitude encourageante chez ses joueurs.
« Avant le match, je sentais que les joueurs étaient prêts. Ce n’était pas parfait. Notre confiance n’est pas à son comble, mais les joueurs s’efforçaient de faire ce qu’il fallait », a-t-il poursuivi. Face à une formation de Leeds dangereuse en contre-attaque, Carrick a notamment apprécié les efforts collectifs de ses hommes. « Par moments, nous avons été vraiment bons. Nous avons très bien défendu en équipe », a-t-il ajouté. Un discours relativement optimiste malgré une situation sportive toujours délicate pour Manchester United, qui peine à retrouver de la régularité en championnat. De son côté, Leeds profite de ce point pour occuper la septième place du classement.
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