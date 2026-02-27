Menu Rechercher
Ligue 1

OL : 2 grosses absences face à l’OM

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Pavel Sulc @Maxppp
Marseille Lyon
Dimanche soir, c’est l’Olympico. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca, qui mène à la baguette les Gones, ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. Touché face à Strasbourg, Pavel Sulc ne devrait pas être de la fête comme il l’a avoué face aux médias. Ses propos sont relayés par nos confrères du site olympique-et-lyonnais.

«On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso Moreira (…) C’est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu’on a. J’estime que c’est plus facile de remplacer des joueurs défensifs. Naturellement, c’est préoccupant, car nous avons peu de solutions. Ce sont des éléments qui apportent des choses défensivement et pour prendre la profondeur, ce dont on a manqué dimanche à Strasbourg.» Sans eux, les Rhodaniens comptent malgré tout faire tomber les Phocéens dimanche soir.

Pub. le - MAJ le
