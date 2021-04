Real Madrid - Liverpool : la réaction à chaud de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a frappé fort ce soir. Un succès 3-1 face à Liverpool, qui permet aux troupes de Zinedine Zidane de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la compétition. Les Madrilènes ont été bien supérieurs aux Reds, dominant la rencontre du début à la fin avec des prestations individuelles de haut volée, à l'image des copies rendues par Vinicius Junior ou Toni Kroos. Jamais les Merengues n'ont semblé en difficulté sur la pelouse de l'Estadio Di Stefano.

Après la rencontre, l'entraîneur français avait logiquement le visage des bons jours, tout en restant prudent devant les caméras de Movistar : « on se sent très bien, c'est un mélange de sensations, d'abord parce qu'on a fait un très grand match, mais on a aussi eu des difficultés en deuxième période. Mais ce fut un bon match, je suis fier de tout le monde. Il reste encore le match aller à jouer ». Il a un peu plus détaillé son propos sur RMC Sport : « c'est notre victoire. On a très bien débuté notre match, on a été très bon, on les a empêchés de jouer. On a fait ce qu'il fallait défensivement surtout. On a bien contrôlé ça et on a été très bon avec le ballon. On avait bien étudié leur jeu. C'est une victoire bien méritée, même si on a eu des difficultés en début de 2e période ».

Zidane est content pour Vinicius

Puis, place au contenu du match et à la préparation qui avait précédé justement. « Nous n'avons pas changé de plan (par rapport au retour au 4-3-3 plutôt que le 3-5-2, NDLR), on a juste mis Militao à la place de Varane, en 4-3-3, c'est ce qu'on avait prévu et préparé. Jouer dans le dos de l'adversaire ? Oui, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Leurs latéraux sont très offensifs et ça nous a bien réussi. Avec la qualité de passe qu'on a avec Toni et la vitesse de Vini. En deuxième période, ils ont tiré une fois et marqué le but. C'est compliqué, mais c'est le foot, on a fait le pressing, il y a un contre favorable et c'est comme ça. Je retiens surtout ce qu'a fait l'équipe ce soir», a ajouté l'ancien numéro 5 de la Casa Blanca.

Et forcément, il a été interrogé sur l'homme du soir, Vinicius Junior, auteur d'un doublé : « je suis content pour lui, il avait besoin de marquer comme Marco ou Karim. Il est en train de bien jouer, il aide l'équipe et marquer un but ça lui donne plus d'énergie ». Maintenant, place au Clasico, et Zizou a demandé du calme et de la tranquillité avant ce match qui, en plus de la rivalité colossale qui existe entre les deux clubs, aura un enjeu capital en vue du titre de champion d'Espagne...