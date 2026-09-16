Liga : le FC Barcelone pulvérise le Racing de Santander 7-2 et poursuit son début de saison parfait

Le FC Barcelone voulait poursuivre son sans faute. Pour cette sixième journée de championnat espagnol, entre semaine, les troupes d’Hansi Flick visaient le 6/6, après la victoire du Real Madrid à Elche hier (3-2). En face, un promu, le Racing de Santander, mais qui ne démérite pas en ce début de saison, bien installé dans le milieu de tableau de la Liga au coup d’envoi de la partie. Il y avait d’ailleurs des rotations des deux côtés, puisque chez les Cantabros, la sensation Yassir Zabiri, auteur de 5 buts en ce début de saison, démarrait sur le banc. De son côté, Hansi Flick offrait le côté gauche à Cancelo et Adeyemi, en lieu et place des habituels Espart et Gordon, alors que Christensen prenait la place de Cubarsi dans la charnière centrale. Dani Olmo était préféré à Fermin Lopez, mais Lamine Yamal et Raphinha étaient bien présents devant. Au final, le Barça a roulé sur son adversaire du soir avec un succès 7-2.

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D’entrée, le FC Barcelone prenait le contrôle du match, mettant le pied sur le ballon et se projetant vite vers l’avant, passant surtout par le flanc gauche. Arrizabalaga sortait une belle parade sur Raphinha, qui avait été trouvé par Adeyemi dans la surface (7e). Il ne fallait pas cependant attendre bien longtemps pour l’ouverture du score, puisque Cancelo, de l’extérieur de la surface, décochait une mine qui touchait la barre avant de se loger au fond (1-0, 8e). Un véritable golazo du Portugais, qui a des choses à prouver cette saison. Pas rassasié, le Barça continuait d’attaquer avec un autre joueur qui veut une place de titulaire : Adeyemi, qui voyait sa frappe frôler le poteau droit du Racing (11e). Dominateur, le champion d’Espagne brisait des lignes très facilement, et Dani Olmo s’offrait lui aussi une situation intéressante (15e). Adeyemi, d’un petit ballon piqué après un caviar d’Olmo, manquait le cadre de très peu (19e). Derrière, Raphinha était proche du break (20e). Les occasions s’enchaînaient, alors que le Racing ne passait pas la moitié de terrain. Une véritable masterclass de l’équipe d’Hansi Flick, et le deuxième but allait venir de Raphinha, sur un péno qu’il a lui-même provoqué. La soirée s’annonçait longue pour une équipe de Santander, alors que Christensen, de la tête au deuxième poteau, manquait le cadre de peu (27e)…

Festival offensif, une soirée de plus

Pourtant, alors que tout le monde attendait le 3-0, c’est bien le promu qui a fait trembler les filets. Sur une chevauchée d’Aaron Martin côté gauche, il centrait pour Villalibre, en pivot, qui trouvait lui-même Maguette. Le Sénégalais, avec un contre favorable, entrait dans la surface et crucifiait Joan Garcia (2-1, 30e). Derrière, le Racing provoquait une nouvelle frayeur aux Barcelonais, et la bande de Sergio Canales comptait bien profiter de la moindre erreur défensive catalane. Mais Cancelo, pas satisfait de son premier golazo, s’en offrait un deuxième. Depuis encore plus loin que le premier but, le Portugais expédiait une frappe lourde côté droit des cages, imparable (3-1, 36e). Sacré doublé. Le rouleau compresseur barcelonais continuait, et Raphinha s’offrait un doublé. Adeyemi décalait pour Olmo, qui adressait un superbe ballon au Brésilien. Il battait ensuite le portier rival facilement (4-1, 41e). En feu, Adeyemi provoquait un penalty, mais Lamine Yamal se manquait (45e). Véritable récital du Barça donc, et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce lourd avantage barcelonais. Il fallait signaler que Wojciech Szczęsny entrait en jeu pour la deuxième période, en lieu et place de Joan Garcia.

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Pas encore décisif ce soir, Lamine Yamal démarrait fort ce deuxième acte, n’hésitant pas à tenter des actions individuelles. Adeyemi lui n’était pas loin du golazo après un joli numéro de soliste côté gauche, conclu sur un enroulé non cadré (49e). Sur un contre éclair, le Racing de Santander manquait un joli but, avec une frappe à bout portant d’Arana hors du cadre (50e). Dans la foulée, Lamine Yamal faisait sa spéciale et après avoir repiqué, il écrasait une frappe sur le poteau (51e). Hansi Flick faisait quelques changements pour reposer des cadres comme Pedri et Rodri, alors que le rythme était un peu retombé. Maladroit, Szczęsny s’emmêlait les pinceaux sur une passe en retrait de Gerard Martin, perdant le ballon face à Zabiri qui le récupérait puis le poussait au fond (4-2, 65e). De quoi envisager une remontada ? Clairement pas puisque sur l’action suivante, Adeyemi provoquait un penalty. Raphinha prenait le portier à contrepied pour signer son triplé (5-2, 67e). Il était ensuite remplacé, sous une énorme ovation, par son compatriote Gabriel Jesus. Le Brésilien signait d’ailleurs le sixième. Après un décalage de Lamine Yamal, il brossait parfaitement sa frappe pour la place sous la barre (6-2, 79e). Alejandro Baldé bénéficiait lui aussi d’un peu de temps de jeu, alors que Lamine Yamal cherchait encore son but, mais sa tentative ne trouvait pas la cage (84e). Adeyemi manquait une belle occasion (86e), mais offrait enfin le but tant attendu au numéro 10 blaugrana pour le septième (7-2, 89e). Avec cette nouvelle victoire, le Barça caracole en tête de la Liga et affiche une moyenne de buts inscrits de 4,5 réalisations par rencontre…