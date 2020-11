Ligue 1 : l'OM arrache la victoire à Strasbourg

Ce match ne restera pas dans les mémoires, loin de là même, mais dans les circonstances actuelles, l'OM s'en contentera. En difficultés dans le jeu à Strasbourg sans être réellement inquiétés, les Olympiens ramènent une précieuse victoire 1-0. C'est le 3e succès de suite de Ligue 1 pour les hommes d'André Villas-Boas, qui montent à la 4e place du championnat, à trois points seulement du leader parisien. Sur la pelouse en revanche, ce fut pénible à regarder.

Car cette 10e journée s'est lancée sur une première période insipide. Le Racing dirigeait les opérations, sans se montrer dangereux, alors que l'OM ne tentait pas la moindre frappe. C'est finalement les entrants qui faisaient la différence. Sur un centre de Payet, Sanson inscrivait l'unique but du match d'une demi-volée splendide sous la barre (72e). Un tir, un cadré, un but, la réussite est totale. Un dernier contact dans la surface entre Amavi et Zohi a bien failli changer la donne mais l'arbitre ne bronchait pas. Les Alsaciens, qui peuvent s'en vouloir, sont 19e et relégables.

