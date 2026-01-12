AC Ajaccio : l’ancien président Alain Orsoni abattu aux obsèques de sa mère

Stupeur en Corse. Le Parisien annonce que l’ancien président de l’AC Ajaccio, Alain Orsoni (71 ans), a été abattu ce lundi sur l’Ile de Beauté. Alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère dans le village de Vero, l’ancien dirigeant de l’ACA aurait été tué par balles.

Figure du nationalisme corse, Orsoni avait notamment dirigé l’AC Ajaccio à deux reprises. La première fois entre 2008 et 2015, puis durant la saison 2022/2023. Corse Matin confirme que le procureur de la République d’Ajaccio a annoncé que la section de recherches de la gendarmerie et la police judiciaire se trouvent actuellement sur place afin de procéder aux premières constatations.