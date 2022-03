Mondial 2022 : Louis van Gaal dézingue la FIFA

En conférence de presse lundi, le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal a lourdement critiqué le choix de la FIFA d’organiser la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le coach de 70 ans qui disputera la compétition avec la sélection hollandaise a dénoncé une décision ridicule qui a été dictée par des intérêts financiers. « Je l'ai déjà mentionné lors de conférences de presse précédentes. Je pense que c'est ridicule que la Coupe du monde soit là. Nous jouons dans un pays où la FIFA dit vouloir y développer le football. C'est des conneries, mais ce n'est pas grave. C'est une question d'argent, d'intérêts commerciaux. C'est important à la FIFA », a expliqué le sélectionneur néerlandais.

Van Gaal a aussi rappelé qu’il s’était toujours opposé à l’organisation de cette compétition mais qu’il n’avait pas été écouté. « Pourquoi pensez-vous que je ne siège à aucune commission de la FIFA ou de l'UEFA avec mon expertise ? Parce que je me suis toujours opposé à ce genre d'organisations. Je peux le dire au Qatar plus tard, mais cela n'aidera pas le monde à se débarrasser de ce problème», a lancé le technicien hollandais. Pour rappel, ce Mondial 2022 très critiqué aura lieu à des dates inhabituelles à cause de la météo, du 21 novembre au 18 décembre 2022.