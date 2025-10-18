FC Barcelone : la fronde du vestiaire s’organise contre le match à Miami

Le match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone prévu le 20 décembre prochain à Miami fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Un mouvement de contestation de la part des joueurs est même prévu pour ce week-end. Il consiste à interrompre les rencontres de la 9e journée pendant quelques secondes après le coup d’envoi afin de dénoncer les cadences infernales du calendrier, et les incohérences d’un tel voyage en plein milieu de saison. La décision a même été communiquée par l’Association des footballeurs espagnols (AFE) hier, avant les premiers matchs du week-end.

« L’Association des footballeurs espagnols, appuyée par les capitaines de première division, annonce qu’une protestation symbolique se déroulera au début de chaque match de la 9e journée pour dénoncer le manque de transparence, de dialogue et de cohérence de LaLiga concernant l’organisation d’un match officiel aux États-Unis. (…) L’AFE rejette fermement ce projet, qui n’a pas été validé par les principaux acteurs du football espagnol et demande la mise en place d’une table de négociation afin d’assurer la transparence, le respect des droits des joueurs et le respect de la réglementation en vigueur », annonce le communiqué.

Un mouvement de protestation en Liga ce week-end

Pour ne pas gêner les personnes directement concernées, le syndicat a ajouté avoir choisi d’exclure de cette action les joueurs de Villarreal et du FC Barcelone — bien qu’ils partagent les critiques de fond — pour éviter que cette protestation soit perçue comme une attaque dirigée contre un club en particulier. Frenkie de Jong a par exemple pris la parole la semaine dernière, contestant cette décision prise, malgré l’aval de son club. «Je comprends cette position, mais je ne l’accepterais pas et je ne la partage pas. On se plaint toujours du calendrier des matches et des déplacements excessifs. Les clubs seront payés pour cela, mais je ne suis pas d’accord pour jouer un match de championnat à Miami.»

Joan Laporta n’avait d’ailleurs pas vraiment apprécié les déclarations du Néerlandais, n’hésitant pas à le recadrer publiquement. «Je le respecte (de Jong), mais le club jouera là où La Liga le dira, et nous irons à Miami. Si nous avons soutenu cette idée, c’est parce que pour nous, c’est un marché important.» Le Barça doit toucher environ 5 M€ pour ce match délocalisé aux États-Unis, une première dans l’histoire du championnat espagnol. Dans le même temps, l’UEFA a autorisé la tenue d’une rencontre de Serie A entre l’AC Milan et Côme à Perth en Australie le 8 février prochain. La porte est grande ouverte pour que cela devienne monnaie courante dans les championnats européens au détriment, encore une fois, de la santé des joueurs.

Les joueurs du Barça vont y participer, pas ceux de Villarreal

Même Hansi Flick a pris la défense de son groupe hier en conférence de presse. Lui-même n’est pas vraiment d’accord avec ces matchs joués à l’autre bout du monde. «Je pense que tout le monde peut le comprendre (l’inquiétude des joueurs). Les joueurs ne sont pas contents. Je ne suis pas content, mais on parle de la Liga. Ils ont décidé que ce match aurait lieu, et on le jouera. Il y aura la trêve de Noël entre le dernier match et le premier de l’année contre l’Espanyol. Il faut respecter cela». Sauf que d’après la Cadena Cope, les Blaugranas ont pris une décision qui ne devrait pas vraiment plaire aux têtes pensantes de leur club et des instances.

Ils ont décidé de participer au mouvement de contestation de ce week-end, et ont déjà prévenu la direction. C’est Marc-André ter Stegen qui a mené les discussions, même si celui-ci est blessé et qu’il ne pourra pas suivre ses coéquipiers sur le terrain. Il faudra donc s’attendre à voir les joueurs du Barça ne pas prendre part au jeu cet après-midi contre Gérone durant les premières secondes de la rencontre, comme ce fut le cas hier lors de Oviedo-Espanyol Barcelone. La Liga a d’ailleurs décidé de ne pas filmer l’interruption en direct, préférant montrer des images du stade. Du côté de Villarreal, qui reçoit le Betis, aucun joueur n’a prévu de s’associer avec cette manifestation, malgré leur opposition à cette rencontre organisée en Floride.