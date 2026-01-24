Ligue 1 : l’OM d’un grand Nwaneri assomme le RC Lens !

L’Olympique de Marseille recevait le RC Lens au Vélodrome pour la 19e journée de Ligue 1 McDonald’s, dans une affiche importante pour le haut de tableau, arbitrée par Benoît Bastien. Roberto De Zerbi avait aligné un 3-4-2-1 ambitieux avec Gouiri en pointe, soutenu par Nwaneri, titularisé pour la première fois depuis son arrivée hivernale, et Traoré, tandis que Lens répondait avec un dispositif similaire sous les ordres de Pierre Sage. Dès le coup d’envoi donné par les Marseillais, l’OM imposait un pressing intense et prenait rapidement l’ascendant. Cette entame parfaite était récompensée lorsque Paixão trouvait Gouiri côté gauche : l’attaquant éliminait deux adversaires avec un brin de réussite avant de frapper, son tir dévié trompant Risser après validation de la VAR (3e, 4e). Le Vélodrome explosait et Marseille poursuivait sur sa lancée, étouffant des Lensois dépassés dans les premières minutes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lens 43 19 +17 14 1 4 33 16 3 Marseille 38 19 +24 12 2 5 44 20

La domination olympienne se poursuivait et trouvait une nouvelle traduction au tableau d’affichage peu après. Très actif entre les lignes, Nwaneri se projetait parfaitement et concluait une action collective limpide pour inscrire le deuxième but marseillais, confirmant des débuts rêvés sous ses nouvelles couleurs (13e). L’OM continuait alors à dérouler, multipliant les combinaisons rapides et les projections sur les côtés. Lens tentait de réagir et se procurait une grosse opportunité lorsque Thomasson combinait avec Édouard, mais l’attaquant manquait totalement le cadre en position idéale (28e). Malgré un léger mieux lensois en fin de période, Marseille restait solide et regagnait les vestiaires avec un avantage logique de deux buts, au terme d’un premier acte maîtrisé et rythmé (45e).

Les Phocéens frappent fort

Au retour des vestiaires, Lens revenait avec de meilleures intentions et se montrait immédiatement dangereux. Dès la reprise, Thomasson armait une frappe qui passait tout près du poteau gauche de Rulli, alertant la défense marseillaise (46e). Les Sang et Or tentaient alors d’installer davantage de jeu dans le camp adverse, poussant l’OM à reculer légèrement et à gérer ses temps faibles. Marseille procédait par contres, cherchant à exploiter la vitesse de Paixão et la mobilité de Gouiri, tout en s’appuyant sur un bloc défensif bien organisé autour de Balerdi et Aguerd. Le rythme restait soutenu mais les occasions franches se faisaient plus rares. Dans la dernière demi-heure, l’OM faisait preuve de maîtrise et d’expérience pour conserver son avantage. Lens continuait à pousser sans parvenir à réellement mettre Rulli en grande difficulté, se heurtant à une défense marseillaise disciplinée et compacte. De Zerbi ajustait son dispositif pour sécuriser le score, tandis que le public accompagnait chaque intervention défensive. Marseille finissait par définitivement plier la rencontre dans le dernier quart d’heure. Sur une action partie du côté droit, Greenwood décalait Weah qui adressait un centre puissant devant le but. Gouiri surgissait au deuxième poteau et coupait parfaitement la trajectoire d’un plat du pied droit maîtrisé pour inscrire le troisième but olympien (75e).

Après une courte vérification de la VAR pour une position de hors-jeu potentielle, le but était finalement accordé et l’OM prenait le large au tableau d’affichage (76e), assommant définitivement un RC Lens dépassé. Lens parvenait toutefois à sauver l’honneur en fin de rencontre. Sur une belle action collective, Sangaré délivrait une passe subtile de l’extérieur du pied vers Fofana, qui se projetait dans la surface avant d’ajuster Rulli d’une frappe rasante du pied droit (85e). Ce troisième but de la saison pour Rayan Fofana permettait aux Sang et Or de réduire l’écart (86e), sans pour autant remettre en cause la victoire marseillaise. Sans concéder de véritable occasion nette, Marseille gérait sereinement la fin de rencontre et s’imposait (3-1) au Vélodrome, grâce à une première période de très haut niveau. Ce succès permettait à l’OM de confirmer sa solidité à domicile et de lancer idéalement la suite de la saison, avec une mention spéciale pour la prestation très prometteuse d’Ethan Nwaneri dès sa première apparition.