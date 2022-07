Feyenoord - OL : les compositions sont là

Après une large défaite d'une équipe lyonnaise remaniée hier contre Willem II, l'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation aux Pays-Bas et affronte le Feyenoord. A domicile, les Néerlandais s'articulent en 4-2-3-1 avec Justin Bijlow comme dernier rempart. Devant lui, Mimeirhel Benita, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi et Marcus Pedersen forment la défense tandis que Fredrik Aursnes et Orkun Kökcü assurent le double pivot. Seul en pointe, Danilo Pereira est soutenu par Patrik Walemark, Jens Toornstra et Javairô Dilrosun.

De leur côté, les Gones misent sur un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique. Positionné en sentinelle, Johann Lepenant est épaulé par Jeff Reine-Adélaïde et Lucas Paqueta. Enfin, Alexandre Lacazette est accompagné par Tetê et Karl Toko Ekambi en attaque.

Les compositions

Feyenoord : Bijlow - Benita, Geertruida, Senesi, Pedersen - Aursnes, Kökcü - Walemark, Toornstra, Dilrosun - Danilo

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Reine-Adélaïde, Lepenant, Paqueta - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi