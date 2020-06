Ligue des Champions : l'UEFA annonce les stades des 4 prochaines finales

Le comité exécutif de l'UEFA a pris des décisions fortes qui ont été rendues public aujourd'hui. L'une d'elles concernait le lieu où se déroulera la prochaine finale de la Ligue des Champions. Lisbonne et l'Estadio Da Luz ont été choisis en ce contexte spécial provoqué par la pandémie de coronavirus. Le stade olympique Atatürk d'Istanbul qui devait accueillir la finale de l'édition 2020 accueillera la suivante.

Une décision qui permet au stade de la ville turque d'être bien le théâtre d'une finale de Ligue des Champions. Pas lésée par cette décision la candidature turque n'est pas la seule à être concernée. Les éditions 2021, 2022 et 2023 avaient aussi été attribuées respectivement à Saint-Pétersbourg, Munich et Londres. Ainsi, avec ce décalage d'un an, la Gazprom Arena accueillera l'édition de 2022, l'Allianz Arena celle de 2023 et Wembley celle de 2024.