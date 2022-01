Accord MU-Séville pour le prêt d'Anthony Martial !

Anthony Martial (26 ans) va bel et bien changer d’air. Plus tôt dans la soirée, les médias anglais annonçaient que Manchester United et Séville négociaient ardemment le prêt de l’attaquant français.

La suite après cette publicité

Eh bien, la radio Cadena COPE annonce ce soir que les deux clubs sont parvenus à un accord. Martial sera prêté au club de Nervion jusqu’à la fin de la saison. La formation andalouse va payer 5 M€ pour l’opération, tandis que le Frenchie a accepté de baisser son salaire (1,3 M€ par mois) pour débarquer en Espagne.