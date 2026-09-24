Lionel Scaloni dévoile le nom du nouveau capitaine de l’Argentine

L’Argentine s’apprête à disputer une série de trois matches amicaux face à la Bolivie (30 septembre), au Burkina Faso (3 octobre) et contre le Bénin (6 octobre). Ce dernier match sera d’ailleurs très émouvant puisqu’il sera le tout dernier de Lionel Messi (39 ans) sous le maillot albiceleste.

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La Pulga va prendre sa retraite internationale et son sélectionneur, Lionel Scaloni, a déjà trouvé celui qui portera le brassard à sa place. Le patron des champions du monde 2022 a confirmé aux médias argentins que c’est le défenseur de l’Atlético de Madrid, Cuti Romero (28 ans). À noter toutefois que Messi devrait quand même porter le brassard pour ses adieux à la sélection le 6 octobre prochain.