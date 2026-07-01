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Midtjylland repousse une offre d’un club turc pour Aral Simsir

Par Aurélien Macedo
1 min.
Aral Simsir (Midtjylland) @Maxppp

Ailier turc de 24 ans, Aral Şimşir a réalisé une saison folle avec le club danois de Midtjylland. Vainqueur de la Coupe du Danemark et joueur de la saison en Super Liga, il compte 12 buts et 21 passes décisives sur le dernier exercice. Des prestations solides qui l’avaient conduit sur les tablettes de plusieurs clubs anglais comme Leeds United, Crystal Palace et Brentford ou encore Trabzonspor.

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Selon Ben Jacobs et Tipsbladet, Midtjylland aurait d’ailleurs refusé une offre de 12,5 millions d’euros d’un club turc dont l’identité n’a pas été divulguée. Lille, San Diego FC ou encore Wolverhampton sont également sur le coup pour le joueur sous contrat jusqu’à l’hiver 2029.

Pub. le - MAJ le
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