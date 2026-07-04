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Coupe du Monde 2026 : Paraguay-France menacé par des orages ?

Par Kevin Massampu
1 min.
Mbappé, Dembélé, Barcola et Olise impressionnent @Maxppp
Paraguay France
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Selon les prévisions météo pour le 8e de finale des Bleus contre le Paraguay, ce samedi soir à 23h, la canicule attendue pourrait être accompagnée d’orages dans le ciel de Philadelphie, lieu où se déroulera la rencontre. Un scénario catastrophe qui rappelle le France-Irak en phase de poules, qui avait été interrompu pendant près de deux heures. 

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Le National Weather Service rapporte que de potentiels orages sont prévus entre 18h et 19h, heure locale, au-dessus du Lincoln Financial Field. Pour rappel, le protocole en cas d’orage prévoit l’arrêt immédiat en cas d’éclair dans un rayon de 13 km. Une fois stoppée, la rencontre ne peut reprendre que si la foudre n’a pas frappé durant 30 minutes. Dans le cas contraire, une demi-heure est de nouveau décomptée.

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