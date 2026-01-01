Menu Rechercher
Le PSG surveille de près Ismael Saibari

Saibari a inscrit un doublé face au Niger @Maxppp

Selon Le Parisien, le nom d’Ismael Saibari a récemment circulé du côté du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain marocain du PSV Eindhoven, titulaire lors de la large victoire face à la Zambie (3-0) à la CAN le 29 décembre, a été proposé au club parisien au cours du mois de décembre. Un profil polyvalent et dynamique, capable d’évoluer dans l’entrejeu comme plus haut sur le terrain, qui correspond à certains critères régulièrement étudiés par la cellule de recrutement parisienne.

Pour autant, le PSG n’a pas donné suite dans l’immédiat. Aucune démarche concrète n’a été engagée et le dossier n’a pas été approfondi durant le mercato hivernal. Le club de la capitale, concentré sur d’autres priorités, pourrait toutefois conserver le nom de Saibari dans ses listes en vue de l’avenir, sans en faire à ce stade une piste active.

