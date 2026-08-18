EdF : Zinedine Zidane recrute son nouveau chef de presse

Zinedine Zidane continue de façonner son staff à la tête de l’équipe de France. Selon Le Parisien, Xavier Giraudon va prochainement être nommé chef de presse des Bleus et succéder à Raphaël Raymond, en poste depuis 2018. Journaliste à Canal+, Giraudon connaît Zidane depuis les années 1990, lorsqu’il couvrait les rencontres des Girondins de Bordeaux.

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Reporter de longue date auprès de l’équipe de France, il va désormais rejoindre le nouveau sélectionneur tricolore à Clairefontaine. D’autres ajustements sont encore attendus avant la présentation complète du staff le mois prochain. Au total, le technicien de 54 ans devrait s’entourer d’environ 25 personnes avant ses débuts sur le banc des Bleus, programmés le 25 septembre en Turquie pour la Ligue des nations.