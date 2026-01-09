Mercato : Manchester City a dépensé 500 M€ en un an !

Régénérer l’effectif. En janvier 2025, Manchester City décidait d’investir massivement pour interrompre la terrible série de résultats négatifs (1 seule victoire entre le 30 octobre et le 21 décembre 2024). La direction mancunienne faisait ainsi le constat qu’il n’avait pas assez renouvelé l’effectif qui avait tant gagné les saisons précédentes, avec la Ligue des Champions 2023 en accomplissement total.

Alors Manchester City a dépensé sans compter à partir du mercato hivernal 2025. 218 M€ vont être lâchés pour recruter, entre autres, Marmoush, Khusanov et Nico Gonzalez. Pep Guardiola, qui se plaignait d’un effectif parfois trop juste, pouvait alors inverser la tendance, et repartir sur de bonnes bases pour achever la saison.

Semenyo, la dernière touche

La transformation s’est poursuivie cet été, avec plusieurs titulaires en puissance recrutés, comme Donnarumma, Reinjders et Cherki, en plus d’autres éléments comme Trafford, Aït-Nouri ou la pépite Nypan. Manchester City n’est pas encore redevenu le rouleau compresseur qu’il fut, mais il mène la meute des poursuivants derrière Arsenal.

Et il espère jouer le titre jusqu’au bout, en ajoutant un nouvel élément lors de ce mercato hivernal 2026, puisqu’Antoine Semenyo, l’ailier ghanéen, débarque à l’Etihad Stadium. Pour cela, Man City a déboursé légèrement plus que la clause libératoire du joueur, fixée à 70 M€, à savoir 73,7 M€, comme nous vous l’expliquions hier. Au total, sur un an, Manchester City a déboursé quasiment 500 M€ sur le marché des transferts (498,5M€) !

Janvier 2025 - 218 M€

Abdukodir Khusanov - Lens, 40 M€

Vitor Reis - Palmeiras, 37 M€

Omar Marmoush - Eintracht Frankfurt, 75 M€

Nico Gonzalez - Porto, 60 M€

Christian McFarlane - New York City, prix non dévoilé

Juma Bah - Real Valladolid, 6 M€

Eté 2025 - 206.8 M€

Tijjani Reijnders - AC Milan, 54,9 M€

Rayan Ait Nouri - Wolves, 36,8 M€

Marcus Bettinelli - Chelsea, 2,4 M€

Rayan Cherki - Lyon, 36,5 M€

Sverre Nypan - Rosenborg, 15 M€

James Trafford - Burnley, 31,20 M€

Gianluigi Donnarumma - PSG, 30 M€

Janvier 2026 - 73,7 M€