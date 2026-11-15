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UEFA Nations League

Le premier but d’Éli Junior Kroupi en Équipe de France

Par Jordan Pardon
1 min.
Eli Junior Kroupi @Maxppp
France 2-1 Turquie

Il lui aura fallu à peine 45 minutes pour inscrire son premier but en Bleus. Revenu récemment d’une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant trois mois, Éli Junior Kroupi n’était pas censé faire partie du groupe de l’équipe de France pour cette fenêtre internationale. L’attaquant de Bournemouth a finalement été appelé en renfort par Zinédine Zidane suite au forfait de Marcus Thuram, et il a su saisir sa chance.

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⚽ KROUPI FAIT LE BREAK POUR LES BLEUS !

Bien servi par Cherki, l'attaquant français trompe Özer et inscrit son premier but avec les A ! ❤️

🇫🇷 France 2-0 Turquie 🇹🇷

📺 France-Turquie, à suivre en direct sur TF1 et TF1+ ! 🇫🇷🇹🇷
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Après avoir connu ses premières minutes en sélection face à l’Italie mercredi (3-1), Kroupi a marqué pour sa deuxième apparition sous le maillot bleu ce soir contre la Turquie. Remuant et très connecté avec Kylian Mbappé, il marquait sur un service de Rayan Cherki. Des débuts de rêve pour l’ancien Lorientais, qui attendait ce moment depuis longtemps.

Pub. le - MAJ le
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