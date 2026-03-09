L’OM condamne des insultes racistes après un match des féminines

Ce lundi soir, par le biais d’un communiqué, l’OM a souhaité condamner les insultes racistes et discriminatoires proférées depuis les tribunes lors du match U18 Féminines opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille ce dimanche, comptant pour les quarts de finale de la Coupe Nationale. «Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables, qui n’ont leur place ni sur un terrain de football, ni dans le sport en général, ni plus largement dans notre société. Le racisme et toute autre forme de discrimination sont une atteinte aux valeurs fondamentales que le football doit incarner : le respect, l’inclusion et le vivre-ensemble», peut-on notamment lire.

«L’Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien aux joueuses qui ont été visées par ces insultes. Le club se tient pleinement à leurs côtés et réaffirme son engagement constant pour protéger ses Marseillaises et défendre leur dignité. Depuis toujours, le club combat sans relâche toutes les formes de racisme et de discrimination. Fidèle à son histoire et aux valeurs portées par son territoire, le club continuera à agir avec détermination pour faire reculer ces comportements intolérables», ajoute le club phocéen, précisant se tenir à la disposition des instances.