Alors que sa carrière prend une nouvelle dimension depuis son arrivée au Paris FC en provenance de Lorient cet été, l’ancien Merlu savoure ses grands débuts chez les Bleus lors de ce rassemblement de novembre. Déjà décisif à quatre reprises en Ligue 1, le nouvel international français convoqué par Zinédine Zidane s’est confié au micro de Téléfoot sur l’émotion de cette première sélection : « être international, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de fierté. En rentrant, c’était quelque chose d’incroyable, cette sensation-là, devant ma famille, devant le public français. C’est encore plus fort, c’est un rêve de gamin. J’ai déjà hâte de revenir, de tout faire pour revenir en sélection. Celui qui m’a le plus intégré, Eduardo Camavinga, je le connaissais. Je connaissais aussi Kroupi. Il y a des joueurs d’expérience, de grands joueurs, donc j’ai appris beaucoup de choses. J’ai essayé de montrer ce que je pouvais faire sur le terrain. Ce n’était pas forcément évident de s’intégrer au groupe, mais je trouve que vers la fin, c’était beaucoup mieux. »

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Particulièrement marqué par ses premiers pas sous les ordres d’une légende du football français, le joueur du club parisien a également tenu à souligner l’impact de son sélectionneur sur son intégration : « être coaché par Zinédine Zidane, c’est incroyable, c’est un des meilleurs joueurs français. Un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France, c’est quelque chose d’inoubliable. Quand je suis entré, j’ai essayé de lui rendre la confiance qu’il m’a donnée. » Une expérience fondatrice qui nourrit désormais ses ambitions pour la suite de l’exercice avec le Paris FC comme avec l’équipe de France.