CdM 2026, Angleterre : Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey

L’Angleterre affronte ce soir le Ghana et les Three Lions ne parviennent pas à se défaire des Black Stars. Mais dans ce match pas très spectaculaire, un événement a retenu l’attention des médias anglais avant le coup d’envoi de la rencontre.

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Alors que les joueurs des deux équipes respectaient le protocole de la FIFA en allant se serrer les mains après les hymnes nationaux, le Daily Mail et l’ensemble des médias britannique ont remarqué que le défenseur anglais Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey, accusé par quatre femmes de viols et agression sexuelle.