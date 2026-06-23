Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

CdM 2026, Angleterre : Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Djed Spence @Maxppp
Angleterre 0-0 Ghana
winamax
1 1.17 N 7.50 2 14.0 bonus 100€

L’Angleterre affronte ce soir le Ghana et les Three Lions ne parviennent pas à se défaire des Black Stars. Mais dans ce match pas très spectaculaire, un événement a retenu l’attention des médias anglais avant le coup d’envoi de la rencontre.

La suite après cette publicité

Alors que les joueurs des deux équipes respectaient le protocole de la FIFA en allant se serrer les mains après les hymnes nationaux, le Daily Mail et l’ensemble des médias britannique ont remarqué que le défenseur anglais Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey, accusé par quatre femmes de viols et agression sexuelle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Angleterre
Ghana
Djed Spence
Thomas Partey

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Ghana Flag Ghana
Djed Spence Djed Spence
Thomas Partey Thomas Partey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier