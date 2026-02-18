Le coach du Séville FC prend 7 matches de suspension

Treizième du classement de Liga, le Séville FC continue de se battre pour assurer son maintien. Et à 14 journées de la fin du championnat, le club andalou devra gérer la moitié de ses matches sans son entraîneur Matias Almeyda. Expulsé lors du match contre Alavés samedi dernier (1-1), l’Argentin a pris très cher. L’ensemble des médias espagnols annoncent qu’Almeyda a pris sept matches de suspension. Almeyda a pris deux matches pour protestations envers l’arbitre, un pour ne pas être allé au vestiaire après son expulsion, trois pour « attitudes répétées de mépris ou d’irrespect envers les arbitres », et un pour « conduite contraire au bon ordre ». Séville va faire appel suite au communiqué paru sur son site officiel.

«Le Séville FC, après avoir pris connaissance de la sanction de sept matchs infligée par la Commission de compétition à notre entraîneur, Matías Almeyda, pour son expulsion lors du match du week-end dernier contre Alavés, tient à exprimer :

- Son soutien total à notre entraîneur face à une sanction qu’il juge excessive.

- Qu’il partage les regrets et les excuses exprimés par l’entraîneur lui-même après le match pour sa propre réaction.

- Que le service juridique du club épuisera tous les recours disponibles pour faire appel de cette sanction qu’il considère excessive tant en termes de nombre de matchs imposés que de caractérisation des faits.

- Que le Séville FC respecte les instances juridiques sportives et leurs décisions, mais qu’il utilisera tous les moyens à sa disposition pour défendre ses droits légitimes et ceux de son entraîneur.»