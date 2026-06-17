Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Messi lâche une révélation touchante après son triplé légendaire

Le monde du football s’est emballé sur le doublé de Kylian Mbappé face au Sénégal (3-1). Deux buts qui ont fait du capitaine de l’équipe de France le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (58 buts), mais pas que. Mbappé est désormais le meilleur artilleur des Bleus en Coupe du Monde et n’est plus qu’à deux longueurs du record de Miroslav Klose. Un peu plus tard, Erling Haaland démarrait lui aussi son Mondial de fort belle manière, en signant un doublé contre l’Irak (4-1). Autant dire que tous les regards étaient braqués sur la troisième star du jour, Lionel Messi. Et comme souvent avec la Pulga, lorsque le doute s’installe autour d’elle, elle répond.

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Et cette fois, c’est l’Algérie qui en a fait les frais. À 38 ans, le champion du monde 2022 a signé un triplé légendaire. En plus d’avoir offert une victoire confortable à l’Argentine face aux Fennecs (3-0), le numéro 10 albiceleste a rejoint Klose au rang des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde. Autant dire qu’il y a de fortes chances pour ce record soit battu très prochainement. À l’issue de la rencontre, l’équipe argentine ne pouvait que rendre hommage à sa star. À commencer par l’un de ses plus fidèles lieutenants et partenaire de club, Rodrigo De Paul. «Il n’y a pas de mots pour décrire Leo. C’est un atout d’avoir Leo, vu la façon dont il gère le groupe et le fait avancer. Vu sa personnalité. Il ne se soucie pas des records individuels, il donne la priorité au groupe et pour nous, c’est incroyable.»

«J’ai traversé quelques jours difficiles, compliqués»

Un sentiment partagé par le sélectionneur Lionel Scaloni. «Ce fut un match extrêmement difficile. Le score final est apparu très large grâce au génie de Leo et parce que nous avons su tenir bon. Ils nous ont donné un peu de fil à retordre. Nous savions qu’un match comme celui-ci pouvait se produire. Au final, c’est la magie de Leo qui a fait la différence, aidé par l’équipe, bien sûr. Tant que Leo le voudra, il restera le meilleur. Nous n’en doutons pas. Tout est une question de mental, de condition physique et de son envie de continuer. Sans oublier ce qu’il transmet à ses coéquipiers et au public. Il faut en profiter, car le jour où il ne sera plus là, il nous manquera énormément.». Attendu face aux médias avec son trophée d’homme du match, Messi a déclaré : «Le football, c’est ma passion. On regarde la série sur Nadal et je m’y reconnais beaucoup. On se ressemble beaucoup sur ce point : je veux toujours donner le meilleur de moi-même». Mais avant d’évoquer sa longévité, l’octuple Ballon d’Or a fait une confession touchante.

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« J’ai pleuré après le premier but, oui… mais ça n’avait absolument rien à voir avec le football. À vrai dire, en dehors du sport, j’ai traversé quelques jours difficiles, compliqués, mais ce n’est rien : je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers. Ils ont toujours été, comme d’habitude, à mes côtés. Ils m’ont donné beaucoup de force pour que je m’en sorte, et c’est tout. Nous savions que ce serait un match compliqué. Ils ont de très bons joueurs, très dynamiques, très intenses. Si nous leur laissions le ballon, ils pouvaient nous mettre en difficulté, mais nous avons bien tenu notre position lorsque nous n’avions pas le ballon. Nous avons eu la chance de prendre l’avantage et de contrôler le match, peut-être pas comme nous le faisons habituellement en misant sur la possession. La première mi-temps a été un peu difficile, la seconde a changé, c’est normal. Les premiers matchs d’une compétition officielle, surtout d’une Coupe du monde, sont difficiles. Nous avions l’expérience de la dernière édition. On voit bien dans cette Coupe du Monde que personne ne fait de cadeau, c’est une Coupe du Monde très disputée où toutes les équipes sont fortes, ont leur propre philosophie de jeu, sont bien préparées et tous les matchs vont être très équilibrés, très intenses. Physiquement, il y a beaucoup d’équipes solides qui jouent bien et qui nous étudient. Tout est très équilibré. » Future adversaire de l’Argentine lundi prochain, l’Autriche peut trembler.