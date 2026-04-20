José Mourinho laisse encore planer le doute sur son avenir

L’avenir de José Mourinho évolue presque chaque saison, lui qui a enchaîné ces dernières années Tottenham, la Roma, Fenerbahçe puis Benfica. Fidèle à son style, il est resté pourtant imperturbable malgré les rumeurs qui le renvoient une nouvelle fois vers le Real Madrid. Alors que le club merengue pourrait envisager un changement sur son banc cet été, le technicien portugais figure à nouveau parmi les pistes évoquées. Pour autant, en interne, aucun contact n’a été établi à ce stade d’après Marca.

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Du côté de Benfica, Mourinho assure rester pleinement concentré sur sa mission actuelle, sans se laisser distraire par les spéculations autour de son avenir. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, José Mourinho entretient volontairement le flou tout en restant concentré sur le présent : « puis-je garantir que je serai à Benfica la saison prochaine ? J’en ai parlé il y a deux mois, il y a quelques semaines, et il y a encore quelques jours. Je ne peux rien garantir… »