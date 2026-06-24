CdM 2026 : la France, reine du pressing
Déjà qualifiée pour la suite de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France impressionne autant par ses résultats que par son intensité collective. Souvent accusés par le passé d’attendre leurs adversaires pour mieux les punir en transition, les Bleus affichent depuis le début du tournoi un visage beaucoup plus agressif sans ballon. Les hommes de Didier Deschamps cherchent systématiquement à récupérer le ballon le plus haut possible pour étouffer leurs adversaires.
Et les statistiques confirment cette impression. Selon les données d’Opta, aucune sélection n’a exercé autant de pression dans le camp adverse que la France lors des deux premières journées de compétition. Les Tricolores totalisent déjà 461 pressings dans la moitié de terrain adverse, soit le meilleur total du tournoi à ce stade. Les Bleus dominent également un autre classement révélateur de leur agressivité : celui des récupérations de balle avec 99 ballons repris à leurs adversaires.
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