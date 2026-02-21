Serie A : Côme s’impose sur la pelouse de la Juventus Turin

Ce samedi après-midi à l’Allianz Stadium, la Juventus recevait Côme dans un match important dans la course à l’Europe en Italie. Avant la rencontre, la Juve occupait la cinquième place, juste devant Côme, ce qui promettait une confrontation serrée entre deux équipes proches au classement. En difficulté ces dernières semaines, la Vieille Dame sortait d’une fessée reçue à Istanbul face à Galatasaray lors du barrage aller de la Ligue des Champions (5-2). D’entrée, les Turinois ont été submergés par la volonté des Lombards. Plus incisif, Côme, malgré une légère domination adverse, a profité d’un moment de faiblesse de la Juve pour faire la différence.

Trouvé sur la droite par Douvikas, Vojvoda est entré sur son pied gauche et a armé une frappe puissante qui a trompé Di Gregorio et sa main loin d’être ferme (0-1, 11e). Dominée, la Juve a concédé un deuxième but au retour des vestiaires avec Maxence Caqueret qui a poussé le ballon au fond après une superbe action collective (0-2, 51e). La Juventus, malgré quelques tentatives, n’a jamais vraiment réussi à inverser la tendance et a paru parfois trop prévisible face à une équipe de Côme bien organisée. Au final, les visiteurs ont obtenu une victoire importante à l’extérieur, qui leur a permis de consolider leur cinquième place au classement et de revenir à un point de leur adversaire du jour. La Vieille Dame devra vite relever la tête pour conserver ses ambitions européennes en Serie A. La Juve n’a plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues.