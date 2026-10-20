Lamine Yamal effraye le vestiaire du PSG !

L’absence de Nuno Mendes pour le choc face au FC Barcelone relance les interrogations au PSG, notamment sur l’identité du joueur chargé de contenir Lamine Yamal. Alors que l’ailier espagnol représente l’une des principales menaces offensives catalanes, le staff parisien doit trouver une solution pour compenser l’indisponibilité de son latéral portugais. Depuis plusieurs jours, cette question anime les discussions en interne, tant le défi s’annonce important face à un joueur capable de faire des différences à tout moment.

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Parmi les différentes options envisagées, le nom de Warren Zaïre-Emery revient avec insistance. Selon les tendances qui se dégagent des échanges entre les joueurs parisiens dans le vestiaire, le jeune milieu de terrain pourrait être amené à occuper un rôle inhabituel pour lui, avec la responsabilité de limiter l’influence du crack espagnol comme le rapporte L’Equipe ce mardi matin dans son journal. Sa capacité à répéter les efforts, son volume de jeu et son engagement défensif constituent des arguments en sa faveur pour relever ce défi.

Des prises à deux sont nécessaires

Un tel choix permettrait au PSG de miser sur un joueur capable d’apporter une aide précieuse dans les duels et de multiplier les courses pour fermer les espaces. Face aux accélérations et aux prises de balle de Yamal, Zaïre-Emery devrait toutefois faire preuve de discipline et bénéficier d’une couverture collective efficace. Car si son profil présente des garanties athlétiques, contenir l’ailier barcelonais, auteur de 9 buts et 10 passes décisives depuis le début de saison, nécessitera également une bonne coordination avec ses partenaires, afin d’éviter de laisser ce crack avoir trop d’espaces. C’est également le sens des discussions du vestiaire parisien, qui est légérement anxieux avant de faire face au prodige de 19 ans.

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Ainsi, des prises à deux sont recommandées en interne selon le quotidien. Pour ce faire, Joao Neves pourrait être titulaire sur le côté gauche de l’entrejeu et Khvicha Kvaratskhelia, qui a l’habitude de cette débauche d’énergie défensive, devrait aussi être présent sur le flanc gauche. Reste désormais à savoir si Luis Enrique confirmera cette tendance au moment de composer son onze de départ. Si Zaïre-Emery semble tenir la corde dans les discussions entre Parisiens, la décision finale appartiendra à l’entraîneur espagnol, qui peut également trancher en alignant Lucas Hernandez, qui a les faveurs de la presse espagnole, ou Lucas Digne. Dans un match où le duel avec Lamine Yamal pourrait peser lourd, le choix du remplaçant de Nuno Mendes sera l’un des points à surveiller de près.