Schalke 04 place une offre pour Serge-Philippe Raux-Yao

Formé à l’AJ Auxerre et passé par Rodez où il a disputé plus de 80 matchs de Ligue 2, Serge-Philippe Raux-Yao (27 ans) a pris une toute nouvelle dimension. Désormais sous les couleurs du Rapid Vienne, le roc français s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat autrichien avec 41 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée. Défenseur moderne par excellence, ce central axe gauche séduit par sa domination dans les duels aériens, sa grande propreté à la relance et sa capacité à défendre debout en commettant très peu de fautes.

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Forcément, un tel profil ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Les performances régulières du grand ami du lensois Mamadou Sangaré ont notamment tapé dans l’œil de Schalke 04. Selon nos informations, la mythique formation allemande, désireuse de renforcer son arrière-garde, a soumis une première offre sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 4 millions d’euros. Une proposition immédiatement repoussée par la direction du Rapid Vienne. Le club autrichien se montre inflexible : si départ il doit y avoir, il ne se fera que sous la forme d’un transfert sec. Les prétendants (qui sont nombreux) sont prévenus !