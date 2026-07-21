Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Bundesliga

Schalke 04 place une offre pour Serge-Philippe Raux-Yao

Par Sebastien Denis
1 min.
Serge-Philippe Raux-Yao Rapid Vienne @Maxppp

Formé à l’AJ Auxerre et passé par Rodez où il a disputé plus de 80 matchs de Ligue 2, Serge-Philippe Raux-Yao (27 ans) a pris une toute nouvelle dimension. Désormais sous les couleurs du Rapid Vienne, le roc français s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat autrichien avec 41 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée. Défenseur moderne par excellence, ce central axe gauche séduit par sa domination dans les duels aériens, sa grande propreté à la relance et sa capacité à défendre debout en commettant très peu de fautes.

La suite après cette publicité

Forcément, un tel profil ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Les performances régulières du grand ami du lensois Mamadou Sangaré ont notamment tapé dans l’œil de Schalke 04. Selon nos informations, la mythique formation allemande, désireuse de renforcer son arrière-garde, a soumis une première offre sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 4 millions d’euros. Une proposition immédiatement repoussée par la direction du Rapid Vienne. Le club autrichien se montre inflexible : si départ il doit y avoir, il ne se fera que sous la forme d’un transfert sec. Les prétendants (qui sont nombreux) sont prévenus !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bundesliga
Schalke 04
Rapid
Serge-Philippe Raux-Yao

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Tipico Bundesliga (Autriche)
Schalke 04 Logo Schalke 04
Rapid Logo Rapid Vienne
Serge-Philippe Raux-Yao Serge-Philippe Raux-Yao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier