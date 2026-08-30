Le plan XXL de Mourinho pour Jude Bellingham, le mercato record du FC Barcelone

José Mourinho voit grand pour Jude Bellingham

«Au rythme de Bellingham» peut-on lire dans AS. José Mourinho a fait du retour de la meilleure version de Jude Bellingham une priorité, après deux saisons en demi-teinte malgré des statistiques correctes. Poussé par une belle Coupe du monde et replacé comme un vrai « 10 » près de la surface, Bellingham a déjà participé à la moitié des buts madrilènes cette saison avec 1 but et 2 passes décisives en 2 matchs. Belligham a été décrit comme «unique, impressionnant et super important», avec des qualités physiques, mentales, tactiques et un grand instinct de buteur, par son entraîneur, ce qui le rend indispensable dans le 4-2-3-1. Ce dimanche contre Malaga, Bellingham est donc forcément attendu comme titulaire, dans un onze où la seule surprise annoncée est la titularisation de Cucurella à gauche, Diomande devant lui encore patienter.

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Le FC Barcelone s’en met plein les poches

Dans Sport, «un mercato qui vaut de l’or» peut-on voir en une. À quelques jours de la clôture du mercato, le Barça de Deco a déjà généré 120 millions d’euros grâce aux départs. La plus grosse opération est la vente de Ferran Torres au PSG pour environ 48,5 millions, accompagnée ensuite par les ventes de joueurs de La Masia dont Ansu Fati, Iñaki Peña et, si elle se confirme, celle de Marc Casadó pour près de 20 millions. Si toutes les opérations en cours aboutissent, ce mercato deviendra le plus prolifique en ventes depuis le retour de Joan Laporta en 2021 avec plus de la moitié des revenus liés directement ou indirectement à des joueurs formés au club. Au-delà de l’argent, certains départs ont aussi allégé la masse salariale, offrant au Barça une marge supplémentaire pour les inscriptions. La stratégie vise aussi le long terme, avec des pourcentages sur des ventes futures, des options de rachat et des variables, qui continueront à rapporter de l’argent même après la fermeture du mercato.

Liverpool en veut à l’arbitrage

On part en Angleterre à présent où Liverpool a concédé un nouveau match nul décevant 2-2 à domicile contre Nottingham Forest, dans une rencontre marquée par des erreurs défensives, un jeu déconnecté et une gestion des remplacements contestée par Andoni Iraola. L’entraîneur des Reds a vivement critiqué le quatrième officiel et la technologie de la Premier League, qui auraient mis trois minutes à valider un triple remplacement, retard jugé déterminant avant le penalty égalisateur de Forest, lui aussi jugé litigieux par Liverpool. Mené deux fois au score, Liverpool a égalisé par Alexander Isak et Victor Muñoz, offrant un point précieux, mais insuffisant pour masquer les faiblesses collectives.