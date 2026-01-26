L’OM prolonge sa pépite Tadjidine Mmadi
Outre les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer la prolongation d’une de ses jeunes pépites. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM en mars dernier, le jeune attaquant de 18 ans, Tadjidine Mmadi, a signé une première prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029.
L’attaquant 🇫🇷 issu du centre de formation prolonge son contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟵 🔵⚪️
𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗧𝗮𝗱𝗷’ 💙
ℹ️ Plus d'infos 👉
Cette saison, il a disputé quatre matchs sous Roberto De Zerbi et a même inscrit son premier but avec les professionnels contre Bourg-en-Bresse, en 32es de finale de Coupe de France. « Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première », précise le communiqué du club phocéen.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer