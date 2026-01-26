Menu Rechercher
Commenter 17
Officiel Ligue 1

L’OM prolonge sa pépite Tadjidine Mmadi

Par Samuel Zemour
1 min.
Tadjidine Mmadi avec l'OM @Maxppp

Outre les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer la prolongation d’une de ses jeunes pépites. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM en mars dernier, le jeune attaquant de 18 ans, Tadjidine Mmadi, a signé une première prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
𝐓𝐚𝐝𝐣𝐢𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 ✍️

L’attaquant 🇫🇷 issu du centre de formation prolonge son contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟵 🔵⚪️

𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗧𝗮𝗱𝗷’ 💙

ℹ️ Plus d'infos 👉
Voir sur X

Cette saison, il a disputé quatre matchs sous Roberto De Zerbi et a même inscrit son premier but avec les professionnels contre Bourg-en-Bresse, en 32es de finale de Coupe de France. « Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première », précise le communiqué du club phocéen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Tadjidine Mmadi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Tadjidine Mmadi Tadjidine Mmadi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier