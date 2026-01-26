L’OM prolonge sa pépite Tadjidine Mmadi

Outre les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer la prolongation d’une de ses jeunes pépites. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM en mars dernier, le jeune attaquant de 18 ans, Tadjidine Mmadi, a signé une première prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029.

Cette saison, il a disputé quatre matchs sous Roberto De Zerbi et a même inscrit son premier but avec les professionnels contre Bourg-en-Bresse, en 32es de finale de Coupe de France. « Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première », précise le communiqué du club phocéen.