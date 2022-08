Le tirage de la Ligue des Champions fait saliver toute l'Europe

La suite après cette publicité

«Missions vers Mars»

Ce qui fait la Une de la presse française aujourd'hui, c'est bien évidemment le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. L'Équipe pense déjà aux huitièmes de finale de la compétition, avec les «missions vers mars» évoquées en couverture. Pour le PSG, il faudra «contourner les obstacles de la Juve et de Benfica», en plus du Maccabi Haïfa. Tandis que pour l'OM, le tirage est plutôt clément. En tout cas, ce sera ouvert pour une qualif, même si la mission sera «difficile». Les Phocéens affronteront, Francfort, Tottenham et le Sporting. Cela fait aussi la couverture du Parisien, pour le quotidien régional, c'est «abordable pour le PSG et l'OM».

La «bombe de la Champions League» pour le Barça !

Un groupe de la mort se distingue dans la presse européenne. Pour La Gazzetta dello Sport, sans conteste, le pire tirage pour un club transalpin est celui de l'Inter. Les Lombards ont hérité du Bayern et du Barça dans leur poule. Le tirage de la Juve est également vu comme compliqué avec Paris, et Benfica sur qui «il faudra garder un oeil», selon La Gazzetta. En Catalogne, forcément on trouve ce tirage loin d'être facile. C'est même «brutal» pour Mundo Deportivo ! Le quotidien évoque un groupe «très dur» pour les Blaugrana et rappelle que ce sera l'occasion pour Lewandowski de retrouver son ancien club. Même son de cloche en Une de Sport qui parle de la «bombe de la Champions League» avec un tirage aussi dur. Pour L'Esportiu en revanche, c'est «stimulant» de devoir affronter de tels adversaires dès la phase de poules.

La «Bataille de la Grande-Bretagne» fait rêver l'Angleterre !

En Angleterre, c'est le groupe de Liverpool qui fait le plus réagir. Il faut dire que les Reds ont touché du lourd avec l'Ajax, Naples et les Rangers, dans cette poule A. Mais pour autant, le club anglais est «prêt à se battre», rapporte le Daily Express. D'ailleurs, l'affiche qui semble le plus intéresser les Anglais, c'est celle entre Liverpool et les Rangers. C'est le cas du Daily Star qui évoque cette «Bataille de la Grande-Bretagne». Un premier affrontement entre ces deux équipes du Royaume-Uni dans dans un match officiel peut-on lire sur la Une du tabloïd.