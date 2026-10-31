Real Madrid : Éder Militão cambriolé pendant le Clasico, plus de 350 000 euros dérobés

Alors que le Real Madrid affrontait le FC Barcelone dimanche dernier lors du Clasico, Éder Militão a été victime d’un cambriolage à son domicile. Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo, au moins deux individus se seraient introduits dans la résidence du défenseur brésilien, située dans le quartier résidentiel de La Moraleja, à Madrid, entre 21 heures et 22 heures. Les malfaiteurs auraient profité de la rencontre pour pénétrer dans une chambre à l’étage et dérober plus de 350 000 euros de montres, bijoux et accessoires de luxe. Parmi les objets volés figureraient notamment une Rolex estimée à 53 000 euros, une Richard Mille d’une valeur proche de 170 000 euros, trois sacs Chanel estimés à 15 000 euros ainsi que plusieurs bagues et bracelets Cartier. Un cambriolage audacieux puisque plusieurs membres de la famille du joueur se trouvaient au rez-de-chaussée, occupés à regarder le choc entre les deux géants espagnols.

La suite après cette publicité

Les proches d’Éder Militão n’auraient absolument rien remarqué pendant l’intrusion. L’alarme de la propriété n’était pas activée et aucun mouvement suspect n’aurait été détecté par les occupants. Ce n’est qu’après l’arrivée des forces de l’ordre, accompagnées des agents de sécurité privée de la résidence, que l’ampleur du vol aurait été découverte. Dans la chambre du défenseur madrilène, les policiers auraient retrouvé plusieurs affaires éparpillées, témoignant du passage des cambrioleurs. Resté sur le banc pendant le Clasico, l’international brésilien aurait depuis fait appel à un spécialiste pour tenter de retrouver ses biens, dont certains posséderaient une importante valeur sentimentale.