Lens : Franck Haise vole au secours d’Elye Wahi après son coup de sang à Clermont

Ce samedi, le RC Lens s’est largement imposé à Clermont (3-0), à quatre jours de son déplacement à Arsenal en Ligue des champions. Une rencontre maîtrisée mais électrique à la vue des événements qui ont précédé le retour aux vestiaires. Buteur en début de rencontre, Elye Wahi a été expulsé à l’issue d’une altercation avec Alidu Seidu, lui aussi exclu par l’arbitre. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, Franck Haise a poussé un coup de gueule en défendant corps et âme son joueur à l’heure où son état d’esprit questionne.

«Ce que je dis, c’est qu’il progresse et ça fait un moment que je le dis. Vous ne retenez qu’une partie de mon discours. Il doit encore progresser sur la maîtrise de soi, mais il progresse. La preuve, il a encore marqué un but de la tête. C’était encore un sujet de discussion hier à l’entraînement. Il progresse dans l’implication défensive, sur sa connexion avec les autres. Je suis juste déçu qu’il ne puisse pas être là contre Lyon le week-end prochain», s’est agacé le coach lensois avant de poursuivre. «Il n’y a pas de sujet sur lui. C’est un jeune joueur qu’il faut intégrer dans un nouveau projet avec d’autres joueurs et d’autres attentes. Il n’a que 20 ans. C’est un garçon très attachant avec qui je partage beaucoup de choses, le groupe aussi. Je suis juste déçu pour lui qu’il n’est pas pu rester sur le terrain», a fini par conclure le technicien nordiste au micro de Prime Vidéo.