Barça : Deco met son entreprise en sommeil

Alors qu’il s’apprête à endosser officiellement ses nouvelles responsabilités de secrétaire technique du Barça, Deco a annoncé mettre en sommeil son entreprise et ses activités parallèles d’agent. Le Portugais, qui avait notamment tiré les ficelles pour faire venir son ancien client Raphinha en Catalogne l’été dernier, a pris cette décision pour éviter tout conflit d’intérêts avec le club.

«D20 Sports (agence de Deco) annonce que nous stoppons nos activités liées à la gestion de carrière des athlètes et d’autres activités sportives. Ce furent 8 années de travail acharné, de dévouement, de joie, d’alliances et surtout d’amour pour le sport, a rappelé le successeur de Jordi Cruyff sur Instagram. Nous remercions tous les employés, les sportifs, les entreprises collaboratrices et les clubs pour ces 8 merveilleuses années .»

