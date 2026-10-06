Argentine : les incroyables images à Rosario avant le dernier match de Messi

L’Argentine vit au rythme de Lionel Messi à l’occasion de ce qui pourrait être son dernier rendez-vous avec l’Albiceleste. À Rosario, sa ville natale, un maillot géant floqué du numéro 10 a notamment survolé la ville dans les airs en hommage à l’icône argentine, quelques heures avant cette soirée annoncée comme un véritable jubilé pour le capitaine.

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The 10 is flying over Rosario.💙🇦🇷 👕✈️ A giant No. 10 jersey takes to the skies over Rosario in a tribute to the icon before his farewell with the Albiceleste. La suite après cette publicité Is Messi Argentina’s greatest ever? 🐐👇 #beINSPORTS #Messi #Argentina https://t.co/tSCPVtd51e— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 6, 2026

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La ferveur a également gagné les rues du pays, où des milliers de supporters se sont vêtus de bleu et de blanc pour célébrer leur idole. Face à l’affluence, l’AFA a même dû ouvrir une fanzone afin d’accueillir les dizaines de milliers de personnes privées de billets. Une mobilisation qui illustre une nouvelle fois la place unique occupée par Messi en Argentine, quelques heures avant ses adieux annoncés avec l’Albiceleste.