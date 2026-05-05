Le Bayern Munich a identifié les 3 failles du PSG

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain boxent dans la même catégorie. Celle des poids lourds européens. Opposés en 1/2 finale, les deux formations se sont rendues coup pour coup lors du premier round sur le ring du Parc des Princes. Les coéquipiers de Marquinhos l’ont remporté aux points sur le score de 5 à 4. Mais tout est encore possible lors du round final à l’Allianz Arena. Dans le coin rouge, les Bavarois savent que Paris vient pour combattre et s’imposer dans ce choc des titans. En Allemagne, on est conscient qu’il faudra sortir le match parfait. Lundi, la presse allemande évoquait d’ailleurs la grosse inquiétude des Bavarois, peu rassurés par leur défense ces derniers jours. Les Munichois ont encaissé 11 buts lors de leurs 3 dernières sorties, dont 5 dans la capitale française.

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Malgré cela, il y a aussi des éléments qui font croire en une qualification. Kicker dévoilé les raisons pour lesquelles le Rekordmeister peut être confiant pour faire plier Paris. Il y a tout d’abord son armada offensive. «Kane, Olise et Luis Diaz devront mener la charge», écrit le média allemand. Le PDG, Jan-Christian Dreesen, en est aussi persuadé. Le boss a expliqué sur le site officiel du club que le Bayern Munich doit aborder ce match avec « humilité, car Paris possède une équipe exceptionnelle, mais aussi avec confiance » tout en ajoutant : « nous ne pouvons pas relâcher nos efforts une seule seconde. Ce qui me donne confiance, c’est que nous avons déjà marqué 85 buts à l’Allianz Arena cette saison, dont 20 rien qu’en Ligue des Champions. Nous voulons atteindre la finale et, pour cela, nous devons à nouveau faire vibrer le monde du football face à cette équipe parisienne immensément forte.»

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Le Bayern Munich a des raisons d’y croire

Mais les Bavarois ne doivent pas se reposer uniquement sur cela. Sur Sky Germany, Lothar Matthäus a expliqué : «je m’attends à une plus grande domination du ballon de la part de l’équipe, car elle joue à domicile et doit remonter un retard. Contre le Real Madrid, la situation était différente. Le Bayern ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre par plus d’un but. Contre le PSG, la victoire est impérative. Lors du match aller, les deux équipes ont fait étalage de leurs qualités offensives, mais le PSG a également révélé des faiblesses défensives. Le Bayern doit exploiter ces faiblesses. Le Bayern a encaissé 3 buts contre Heidenheim, tandis que le Paris Saint-Germain en a concédé 2 face à Lorient. Il sera important non seulement de miser sur le jeu offensif, mais aussi de travailler régulièrement sans ballon.»

Les locaux devront donc exploiter les failles défensives des Parisiens. Kicker a ensuite évoqué «le facteur fraîcheur et ce qui peut donner de l’espoir au Bayern face à Paris». Si le PSG peut compter sur des éléments qui ont parfois pu souffler cette saison en raison de blessures, à l’image d’Ousmane Dembélé ou de Fabian Ruiz, le club allemand pourra en faire autant avec Tom Bischof, qui a fait son retour dans le groupe contre Heidenheim après une blessure au mollet. Kicker précise que c’est une bonne nouvelle puisqu’il peut dépanner au poste d’arrière-gauche. En ce qui concerne Lennart Karl, sur le flanc, il y a de l’espoir concernant sa présence face à Paris. Ces deux options sont une bonne chose pour Kompany.

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Les Bavarois promettent l’enfer au PSG

Kicker ajoute d’ailleurs que si le match doit durer plus de 90 minutes, le Bayern Munich, qui profitera de l’absence d’Achraf Hakimi, aura un avantage certain. «Non seulement Achraf Hakimi est indisponible pour l’équipe adverse, mais le match aller a démontré de manière impressionnante la forme physique de l’équipe de Kompany, même à l’approche de la fin de saison. Alors que plusieurs joueurs du PSG peinaient à courir, les visiteurs ont tout fait pour égaliser à 5-5. Une lueur d’espoir se profile pour mercredi, où la question est de savoir si Kompany privilégiera à nouveau la vitesse d’Alphonso Davies au poste d’arrière gauche ou s’il le fera entrer en jeu plus tard.» Pour Matthaüs, Kompany doit faire jouer Laimer.

«Je ne me passerais jamais de Konrad Laimer, car il a toujours été fiable. C’est pourquoi j’ai été surpris qu’il ne soit pas titulaire à Paris. Laimer et Dayot Upamecano , avec leur jeu au tacle et leur langage corporel, sont le genre de joueurs dont une équipe a besoin.» Enfin, l’Allemagne est persuadée que l’Allianz Arena sera un atout majeur demain soir. Jan-Christian Dreesen l’a d’ailleurs reconnu. « Nous avons besoin de toutes les voix mercredi. Nous avons besoin de 100 % de "Mia san Mia", de l’unité totale de notre famille bavaroise, et idéalement de tous les supporters en rouge. L’Allianz Arena est difficile à prendre d’assaut – et c’est exactement ce que Paris doit ressentir dès le coup d’envoi. Ce n’est que la mi-temps. Maintenant, nous avons besoin d’une grande soirée européenne ensemble à Munich. » Le Bayern veut donc miser sur sa puissance offensive, les retours de blessure et l’Allianz Arena. Le club estime aussi avoir une forme physique supérieure à celle du PSG et veut exploiter les failles défensives parisiennes et les talents de Luis Diaz pour profiter l’absence d’Achraf Hakimi pour remporter ce combat. Mais cela n’arrêtera pas le PSG, qui a aussi des raisons d’y croire.

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