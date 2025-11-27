Les dessous du revirement de situation entre Xabi Alonso et le vestiaire du Real Madrid

Annoncé sur le départ en cas de mauvais résultat en Grèce contre l’Olympiakos, Xabi Alonso a vu son équipe s’imposer dans la douleur malgré un quadruplé de Kylian Mbappé (4-3). Soutenu publiquement par l’attaquant français, l’entraîneur espagnol a signé une déclaration quelque peu énigmatique à l’issue du match. «Ces dernières heures ont été très positives, elles nous permettront de continuer à progresser. Je retiens les choses qui se sont passées entre nous pendant ces heures. Le temps nous dira s’il s’agit ou non d’un tournant. Il est maintenant temps de penser à Gérone et à Bilbao».

Alonso soutenu par ses joueurs

Pour Xabi Alonso, le couperet n’est pas passé loin, mais l’ancien pensionnaire de la Real Sociedad peut se satisfaire du soutien affiché par ses joueurs. Après les déclarations fortes de Kylian Mbappé, AS a également capté l’accolade entre le coach des Merengues et Vinicius Jr en fin de partie. Un petit événement pour la presse espagnole quand on sait que les deux hommes sont en conflit ouvert. Faut-il y voir un signe prouvant que le vent est en train de tourner en faveur d’Alonso ? « On verra bien. Le temps nous le dira. Nous avons eu de bonnes sensations… et nous avons partagé des choses », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse, après être revenu sur les heures ayant précédé la rencontre.

« Elles ont été très positives, très productives. Elles nous ont aidés à continuer à progresser, à essayer de briser la dynamique, ce que nous avons réussi à faire. Et à savoir vivre avec les moments difficiles. Très positives. Comme les choses dont nous avons parlé, la cohésion entre les joueurs, leur implication… car c’est la seule façon de faire. » Xabi Alonso n’a pas voulu en dire davantage sur ce qu’il s’est dit dans le vestiaire madrilène, mais il jure qu’il n’a pas ressenti de pression à l’heure où presque tous les médias du pays annonçaient son probable licenciement en cas de mauvais résultat en Grèce.

Le coach a fait le premier pas

«Non, non, non. Je l’ai pris avec beaucoup plus de sérénité que vous ne pouvez l’imaginer. Je ne suis pas novice en la matière et je sais que le chemin est long. Et qu’il n’est pas toujours semé de roses. Il faut savoir vivre avec les virages difficiles, sans devenir fou. Il faut être critique, exigeant envers soi-même et savoir reconnaître ses erreurs, mais aussi savoir qu’il y a toujours un prochain match. Et qu’il faut toujours regarder vers l’avenir.» Cependant, le journaliste du Chiringuito, Edu Aguirre (généralement très bien renseigné sur la Casa Blanca), a livré une information sur le revirement de situation entre Alonso et ses joueurs. Et c’est le coach qui a fait le premier pas.

« On peut parler d’un tournant important sur la relation de Xabi Alonso avec le reste du vestiaire depuis deux jours. Xabi Alonso s’est réuni avec différents joueurs. On me parle de petites réunions avec des groupes de trois, quatre joueurs. Il a essayé de se rapprocher d’eux en leur demandant comment il pouvait s’améliorer avec eux, comment améliorer la cohabitation avec eux. Il voulait savoir s’il devait mieux faire les choses. Les joueurs lui ont dit qu’il devait s’améliorer. Il y a eu un rapprochement de la part de Xabi Alonso hier à l’hôtel avec six, sept joueurs. On me dit que les joueurs l’ont plutôt bien accepté. Le feeling avec Xabi Alonso s’est amélioré ces deux derniers jours y compris chez les poids lourds du vestiaire. » Après avoir tenu tête aux stars merengues, Xabi Alonso semble avoir décidé de se les mettre dans la poche pour espérer durer au Real Madrid.