Christophe Galtier va quitter le PSG à la fin de la saison

C’est un secret de Polichinelle : Christophe Galtier a vécu une première saison compliquée au Paris Saint-Germain, entre l’échec en huitième de finale de la Ligue des champions et un niveau proposé par son équipe en deçà des espérances de sa direction et de ses supporters. Une saison 2022-2023 qui pourrait bien lui être fatale. En effet, s’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien français aurait disputé son premier et dernier exercice avec le club de la capitale.

En effet, selon les dernières indiscrétions de L’Equipe, le natif de Marseille devrait quitter le banc du club tout juste sacré champion de France cette saison, pour la onzième fois de son histoire, un nouveau record dans l’histoire du championnat. Mais cette prouesse ne semble pas le sauver d’un départ acté notamment avec la présence de l’émir du Qatar propriétaire du club, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, à Paris, comme l’explique le quotidien sportif tricolore.

Contre Clermont, la dernière de Galtier… et Ramos

C’est donc la fin d’une aventure passagère pour l’ancien entraîneur du LOSC ou encore de l’OGC Nice à la tête du Paris Saint-Germain. Un exercice compliqué par des contre-performances sportives, entre les éliminations en C1 et en Coupe de France, auxquelles on peut ajouter des revers subis en championnat ayant retardé le sacre final du PSG, qui devrait être célébré ce samedi soir après la réception de Clermont, match qui sera également et officiellement le dernier de Sergio Ramos sous le maillot rouge et bleu.

Avec le départ de Christophe Galtier, L’Equipe ajoute que la recherche d’un successeur devrait s’accélérer dans les jours qui viennent. Une course à la montre, donc, pour trouver celui qui pourrait rapporter au PSG la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire, la deuxième du football français. Comme nous vous l’avions déjà annoncé en exclusivité, des noms comme José Mourinho, actuellement à l’AS Rome, ou encore l’ancien Parisien Thiago Motta, sur le banc de Bologne, seraient les deux préférences de Nasser Al-Khelaïfi, qui a décidé de prendre les choses en main.