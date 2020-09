PL : Manchester United se loupe face à Palace

Pour son retour en Premier League, Manchester United accueillait Crystal Palace à Old Trafford. A cette occasion, Ole Gunnar Solskjaer s'appuyait sur un 4-2-3-1 et laissait sa nouvelle recrue Donny Van de Beek sur le banc. Anthony Martial et Paul Pogba démarraient la rencontre côté United. En face, Roy Hodgson optait pour un 4-4-2 classique avec le duo Zaha, Ayew en pointe. Mamadou Sakho était aligné en charnière centrale avec Kouyaté.

Les Red Devils se faisaient surprendre en début de match par Townsend à la réception d'un centre signé Schlupp (0-1, 7e). Palace doublait la mise dans le dernier quart d'heure sur penalty par Zaha (0-2, 74e). United s'en remettait à Van de Beek de l'intérieur du pied pour réduire le score (1-2, 80e). Malheureusement, les hommes de Solskjaer rendaient les armes une troisième fois dans ce match. Zaha d'une belle frappe tendue ajustait de Gea et s'offrait ainsi le doublé (1-3, 85e). Manchester United ratait donc sa rentrée en Premier League...

