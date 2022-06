La FIFA maintient des règles spéciales pour les joueurs en Ukraine et en Russie

La FIFA maintient sa ligne de conduite. L'instance dirigeante du football mondial a annoncé ce mardi, par le biais d'un communiqué, avoir étendu les règles sur les contrats temporaires pour résoudre les problèmes liés à la guerre en Ukraine menée par la Russie.

Si un club ne parvient pas à trouver un accord avec un joueur ou un entraîneur pour mettre fin à leur collaboration avant le 30 juin prochain, ils « auront le droit de suspendre leur contrat de travail jusqu'au 30 juin 2023 », précise le communiqué de la FIFA, qui avait déjà ouvert un mercato exceptionnel en mars dernier pour les mêmes raisons.

Le communiqué complet de la FIFA

« Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé d'étendre les règles d'emploi temporaire établies dans le Règlement sur le statut et le transfert des joueurs (RSTP) dans le but d'aider efficacement les joueurs, clubs et entraîneurs touchés par la guerre en Ukraine.

La décision fait suite aux modifications du RSTP approuvées par le Bureau du Conseil le 7 mars 2022 et le 16 mars 2022 , qui ont apporté une sécurité juridique et une clarté urgentes sur un certain nombre de questions réglementaires importantes.

En vertu des dispositions du RSTP approuvées par le Bureau du Conseil, si les clubs affiliés à l'Association ukrainienne de football (UAF) ou à l'Union russe de football (FUR) ne parvenaient pas à un accord mutuel avec leurs joueurs et entraîneurs étrangers respectifs avant ou le 30 juin 2022, et sauf accord écrit contraire, ces joueurs et entraîneurs auront le droit de suspendre leurs contrats de travail avec leurs clubs jusqu'au 30 juin 2023.

Ces dispositions donnent aux joueurs et aux entraîneurs la possibilité de s'entraîner, de jouer et de recevoir un salaire, tout en protégeant les clubs ukrainiens et en facilitant le départ des joueurs et entraîneurs étrangers de Russie.

En outre, en ce qui concerne la protection des mineurs, il a été précisé que les mineurs fuyant l'Ukraine vers d'autres pays avec leurs parents en raison du conflit armé seront considérés comme ayant satisfait aux exigences de l'article 19, paragraphe 2 a) du RSTP, les dispensant de la règle interdisant le transfert international de joueurs avant l'âge de 18 ans.

La FIFA continuera de suivre de près la situation en Ukraine pour s'assurer que le cadre réglementaire est adapté en fonction de tout nouveau développement. La FIFA continue également de condamner l'usage continu de la force par la Russie en Ukraine et appelle à une cessation rapide de la guerre et à un retour à la paix. »