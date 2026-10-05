Ballon d’Or : Thomas Müller milite pour Kylian Mbappé et Michael Olise

Les discussions autour du Ballon d’Or se multiplient depuis des semaines. Alors que des candidats comme Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont décidé de frontalement affirmer qu’ils méritent de remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles, d’autres font preuve d’altruisme comme Ousmane Dembélé. Au milieu de ce ballet de déclarations, certains grands noms de la planète foot n’hésitent pas à donner leur favori. Ce lundi, c’est Thomas Müller qui s’est exprimé dans sa newsletter. Visiblement sous le charme du talent français, l’ancien cerveau du Bayern Munich, désormais en MLS avec Vancouver, a donné son vote à Kylian Mbappé et Michael Olise, qu’il met visiblement devant Harry Kane :

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«Pour moi, il y a deux candidats dont les performances individuelles m’ont le plus impressionné : Michael Olise et son brillant coéquipier lors de la Coupe du monde, Kylian Mbappé. Pourquoi ? Ces deux joueurs allient un jeu spectaculaire à une réelle capacité à marquer des buts. Dans les moindres détails, ils parviennent à être efficaces grâce à leur finesse et à leur puissance, tout en donnant l’impression que tout cela se fait sans le moindre effort. Pour moi, c’est exactement ce qu’il faut pour être le meilleur footballeur du monde. Il faut tout simplement cette touche de magie.»