Le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue des Champions. Opposés à une AS Roma particulièrement accrocheuse au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont dû se contenter d’un match nul (2-2), malgré deux buts inscrits par Illya Zabarnyi et Ousmane Dembélé. Rapidement menés après une réalisation de Mario Hermoso (5e), les Parisiens ont dû batailler pour revenir dans la partie, avant de reprendre l’avantage au retour des vestiaires. Mais une main de Vitinha dans la surface a permis à Donyell Malen d’égaliser sur penalty (78e). Dans cette soirée frustrante pour les champions d’Europe, Achraf Hakimi a pourtant été l’une des grandes satisfactions parisiennes. Le Marocain portait le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos au coup d’envoi et a livré une prestation particulièrement aboutie.

La suite après cette publicité

Sa présence sur la pelouse était d’ailleurs particulièrement scrutée au regard du contexte de ces derniers jours. Au lendemain de la décision du Tribunal arbitral du sport concernant la CAN 2025, qui a confirmé la victoire du Sénégal face au Maroc, Achraf Hakimi aurait pu être perturbé par l’agitation entourant cette affaire. Le latéral parisien avait déjà pris la parole mardi en conférence de presse pour évoquer cette décision et les événements ayant entouré la finale continentale. Mais sur la pelouse du Parc des Princes, il n’a laissé transparaître aucune forme de fébrilité. Pas de distraction, pas de baisse de régime. Le capitaine marocain a parfaitement assumé ses responsabilités dans une rencontre où le PSG avait besoin de caractère et de joueurs capables de faire basculer les débats. Alors que son équipe a longtemps buté sur l’organisation de Gian Piero Gasperini, il a constamment cherché à provoquer et à apporter du mouvement dans le couloir droit.

La suite après cette publicité

Le meilleur Parisien de la soirée

Hakimi a d’ailleurs été l’un des rares Parisiens à afficher une telle constance dans l’engagement. Dès la première période, il s’est signalé par une percée dangereuse dans la surface (13e), avant de réaliser une intervention défensive précieuse devant Santiago Castro (15e). Ses dézonages ont d’abord demandé quelques ajustements à Maghnes Akliouche, mais le Marocain a progressivement trouvé les bons espaces pour mettre la défense italienne sous pression. Après la pause, son activité n’a jamais diminué. Les courses répétées, les appels dans la profondeur, les retours défensifs et les projections vers l’avant ont rythmé sa prestation. Il a surtout été récompensé de ses efforts en obtenant le penalty parisien à la 60e minute, après avoir pris de vitesse Wesley dans la surface. Une action décisive qui a permis à Ousmane Dembélé de donner l’avantage aux siens deux minutes plus tard. Même dans les derniers instants, le capitaine parisien a continué de se projeter, avec une belle talonnade pour João Neves (72e) et une dernière occasion franche à la 91e minute, malheureusement conclue à côté.

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final, le résultat ne récompensait pas pleinement les efforts du Marocain, mais sa copie individuelle était particulièrement convaincante. Hakimi a incarné ce que Luis Enrique attend de ses joueurs les plus expérimentés, à savoir une capacité à répéter les efforts sans jamais se cacher lorsque la situation devient compliquée. Capitaine dans les circonstances que l’on connaît, il a surtout été un véritable leader dans l’engagement, montrant l’exemple par son volume de jeu et son intensité. Physiquement, l’ancien joueur de Dortmund et de l’Inter a semblé inarrêtable, multipliant les allers-retours sans donner l’impression de subir la fatigue. S’il a été pris de vitesse sur l’action de l’ouverture du score romaine, cela n’a absolument pas entaché la suite de sa rencontre. Alors que plusieurs cadres parisiens ont peiné à trouver leur rythme face à la Roma, Hakimi a répondu sur le terrain après avoir pris la parole cette semaine. Une prestation de patron qui confirme son importance grandissante dans le collectif parisien.