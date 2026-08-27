Ligue des Champions : tirage difficile pour le PSG et Lens, le LOSC a ses chances

Le sort en est jeté. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions pour la saison 2026/2027 vient d’avoir lieu à Monaco. Les 36 équipes qualifiées pour cette nouvelle édition connaissent tous leurs adversaires. Coup de projecteur sur ce qui nous intéresse le plus. Le PSG, double tenant du titre, Lens et le LOSC, les trois représentants français ont connu des fortunes diverses.

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Noblesse oblige, priorité au double champion. Les Franciliens auront droit à un calendrier relevé avec notamment la réception du FC Barcelone au Parc des Princes, et un déplacement à l’Etidah Stadium face à Manchester City. Outre ces deux gros adversaires, le PSG recevra la Roma et ira de nouveau en Angleterre pour affronter Aston Villa. Enfin, Galatasaray et le Slovan Bratislava viendront au Parc alors qu’il faudra aller sur les terrains de Villarreal et Côme. Pas une mince affaire.

Un calendrier difficile mais pas impossible pour nos clubs français

Du côté de Lille, qui dispute sa 4e C1 sur les 8 dernières saisons, le calendrier s’annonce alléchant et pas insurmontable pour intégrer au moins les 24 premiers. Il y aura certes le déplacement sur le terrain d’Arsenal et la réception du Bayern mais le reste semble plus abordable avec le Betis, Galatasaray et le Slovan Bratislava à domicile, et des matchs à l’extérieur du côté de la Roma, de Bodo/Glimt et de Stuttgart.

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Enfin, on prend la direction de Lens qui aura comme morceaux de choix Manchester City à Bollaert et Liverpool à Anfield. La suite s’annonce dense. Il y aura la réception du Sporting, de Bodo/Glimt et de Côme, en plus de déplacements au RB Leipzig, au Slavia Prague et non loin de la frontière française, du côté du Club Bruges. Coup d’envoi de cette nouvelle édition les 8, 9 et 10 septembre prochain. La 8e et dernière journée se tiendra le 27 janvier à l’occasion d’un multiplex géant.

Le tirage intégral :

Équipes du chapeau 1 :

Real Madrid (Espagne) : Inter Milan (Italie), Arsenal (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), AS Roma (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), AEK Athènes (Grèce), LASK (Autriche)

Manchester City (Angleterre) : Paris Saint-Germain (France), FC Barcelone (Espagne), Sporting CP (Portugal), FC Porto (Portugal), Napoli (Italie), RB Leipzig (Allemagne), AEK Athènes (Grèce), Racing Club de Lens (France)

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Inter Milan (Italie) : Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), FC Bruges (Belgique), Feyenoord (Pays-Bas), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Stuttgart (Allemagne), Slovan Bratislava (Slovaquie)

FC Barcelone (Espagne) : Manchester City (Angleterre), Paris Saint-Germain (France), Sporting CP (Portugal), Aston Villa (Angleterre), Feyenoord (Pays-Bas), Galatasaray (Turquie), Côme (Italie), Sabah (Azerbaïdjan)

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Atlético de Madrid (Espagne) : Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Manchester United (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Fenerbahçe (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), Stuttgart (Allemagne), Viking Stavanger (Norvège)

Paris Saint-Germain (France) : FC Barcelone (Espagne), Manchester City (Angleterre), AS Roma (Italie), Aston Villa (Angleterre), Villarreal (Espagne), Galatasaray (Turquie), Slovan Bratislava (Slovaquie), Côme (Italie)

Liverpool (Angleterre) : Inter Milan (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), FC Porto (Portugal), FC Bruges (Belgique), Fenerbahçe (Turquie), Villarreal (Espagne), LASK (Autriche), Racing Club de Lens (France)

Arsenal (Angleterre) : Real Madrid (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Borussia Dortmund (Allemagne), Real Betis Balompié (Espagne), Lille OSC (France), Napoli (Italie), Slavia Prague (Tchéquie), Sabah (Azerbaïdjan)

Bayern Munich (Allemagne) : Arsenal (Angleterre), Atlético de Madrid (Espagne), Manchester United (Angleterre), Real Betis Balompié (Espagne), Lille OSC (France), Bodo/Glimt (Norvège), Slavia Prague (Tchéquie), Viking Stavanger (Norvège)

Équipes du chapeau 2 :

FC Bruges (Belgique) : Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Aston Villa (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Bodo/Glimt (Norvège), Napoli (Italie), Stuttgart (Allemagne), Racing Club de Lens (France)

Borussia Dortmund (Allemagne) : Inter Milan (Italie), Arsenal (Angleterre), Aston Villa (Angleterre), Real Betis Balompié (Espagne), Bodo/Glimt (Norvège), Villarreal (Espagne), AEK Athènes (Grèce), Sabah (Azerbaïdjan)

FC Porto (Portugal) : Liverpool (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Real Betis Balompié (Espagne), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Feyenoord (Pays-Bas), Napoli (Italie), Slavia Prague (Tchéquie), LASK (Autriche)

Aston Villa (Angleterre) : Paris Saint-Germain (France), FC Barcelone (Espagne), Borussia Dortmund (Allemagne), FC Bruges (Belgique), Fenerbahçe (Turquie), Galatasaray (Turquie), Slavia Prague (Tchéquie), Viking Stavanger (Norvège)

Real Betis Balompié (Espagne) : Bayern Munich (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), FC Porto (Portugal), Feyenoord (Pays-Bas), Lille OSC (France), Slovan Bratislava (Slovaquie), Côme (Italie)

AS Roma (Italie) : Paris Saint-Germain (France), Real Madrid (Espagne), Sporting CP (Portugal), Manchester United (Angleterre), Lille OSC (France), Fenerbahçe (Turquie), AEK Athènes (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie)

Manchester United (Angleterre) : Bayern Munich (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), AS Roma (Italie), Sporting CP (Portugal), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Côme (Italie), Sabah (Azerbaïdjan)

Sporting CP (Portugal) : Manchester City (Angleterre), FC Barcelone (Espagne), AS Roma (Italie), Manchester United (Angleterre), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Galatasaray (Turquie), LASK (Autriche), Racing Club de Lens (France)

PSV Eindhoven (Pays-Bas) : Real Madrid (Espagne), Atlético de Madrid (Espagne), FC Porto (Portugal), FC Bruges (Belgique), RB Leipzig (Allemagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Stuttgart (Allemagne), Viking Stavanger (Norvège)

Équipes du chapeau 3 :

Shakhtar Donetsk (Ukraine) : Real Madrid (Espagne), Inter Milan (Italie), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Fenerbahçe (Turquie), RB Leipzig (Allemagne), AEK Athènes (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie)

Villarreal (Espagne) : Paris Saint-Germain (France), Liverpool (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), Manchester United (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie), Napoli (Italie), Slavia Prague (Tchéquie), Sabah (Azerbaïdjan)

Bodo/Glimt (Norvège) : Bayern Munich (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Borussia Dortmund (Allemagne), FC Bruges (Belgique), Lille OSC (France), Napoli (Italie), LASK (Autriche), Racing Club de Lens (France)

RB Leipzig (Allemagne) : Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Manchester United (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Feyenoord (Pays-Bas), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Côme (Italie), Racing Club de Lens (France)

Fenerbahçe (Turquie) : Liverpool (Angleterre), Atlético de Madrid (Espagne), AS Roma (Italie), Aston Villa (Angleterre), Villarreal (Espagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Slavia Prague (Tchéquie), LASK (Autriche)

Feyenoord (Pays-Bas) : Inter Milan (Italie), FC Barcelone (Espagne), FC Porto (Portugal), Real Betis Balompié (Espagne), RB Leipzig (Allemagne), Galatasaray (Turquie), Côme (Italie), Viking Stavanger (Norvège)

Galatasaray (Turquie) : Paris Saint-Germain (France), FC Barcelone (Espagne), Sporting CP (Portugal), Aston Villa (Angleterre), Feyenoord (Pays-Bas), Lille OSC (France), Stuttgart (Allemagne), AEK Athènes (Grèce)

Napoli (Italie) : Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), FC Porto (Portugal), FC Bruges (Belgique), Bodo/Glimt (Norvège), Villarreal (Espagne), Viking Stavanger (Norvège) et Sabah (Azerbaïdjan)

Lille OSC (France) : Bayern Munich (Allemagne), Arsenal (Angleterre), AS Roma (Italie), Real Betis Balompié (Espagne), Bodo/Glimt (Norvège), Galatasaray (Turquie), Stuttgart (Allemagne), Slovan Bratislava (Slovaquie)

Équipes du chapeau 4 :

Racing Club de Lens (France) : Liverpool (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Sporting CP (Portugal), FC Bruges (Belgique), Bodo/Glimt (Norvège), RB Leipzig (Allemagne), Slavia Prague (Tchéquie), Côme (Italie)

Slavia Prague (Tchéquie) : Bayern Munich (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Aston Villa (Angleterre), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), Napoli (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Racing Club de Lens (France), Sabah (Azerbaïdjan)

Sabah (Azerbaïdjan) : Arsenal (Angleterre), FC Barcelone (Espagne), Borussia Dortmund (Allemagne), Manchester United (Angleterre), Napoli (Italie), Villarreal (Espagne), Slavia Prague (Tchéquie), Viking Stavanger (Norvège)

Stuttgart (Allemagne) : Inter Milan (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), FC Bruges (Belgique), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Lille OSC (France), Galatasaray (Turquie), Slovan Bratislava (Slovaquie), Viking Stavanger (Norvège)

Côme (Italie) : Paris Saint-Germain (France), FC Barcelone (Espagne), Manchester United (Angleterre), Real Betis Balompié (Espagne), Feyenoord (Pays-Bas), RB Leipzig (Allemagne), AEK Athènes (Grèce), Racing Club de Lens (France)

LASK (Autriche) : Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Sporting CP (Portugal), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), AEK Athènes (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie)

Viking Stavanger (Norvège) : Bayern Munich (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Aston Villa (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Feyenoord (Pays-Bas), Napoli (Italie), Stuttgart (Allemagne), Sabah (Azerbaïdjan)

AEK Athènes (Grèce) : Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), AS Roma (Italie), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Galatasaray (Turquie), LASK (Autriche), Côme (Italie)

Slovan Bratislava (Slovaquie) : Paris Saint-Germain (France), Inter Milan (Italie), AS Roma (Italie), Real Betis Balompié (Espagne), Lille OSC (France), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Stuttgart (Allemagne), LASK (Autriche)