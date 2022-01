Frank Lampard est le nouvel entraîneur d'Everton

Après 20 journées disputées, Everton est dans une situation compliquée en Premier League : en effet, avec encore deux matches en retard, les Toffees ne sont qu'à la 16e place au classement, avec seulement quatre points d'avances provisoirement sur le premier relégable Newcastle, plombés par la série de cinq matches sans la moindre victoire en championnat. On est bien loin de la 10e de la saison précédente, qui était déjà un résultat plutôt décevant pour le club de Liverpool, qui vise toujours les places derrière le Big Six.

La suite après cette publicité

Orphelins de Carlo Ancelotti, reparti au Real Madrid l'été dernier, Everton avait décidé de faire confiance à l'ancien entraîneur de Liverpool Rafael Benitez. Un choix contesté par les supporters des Blues, qui n'oubliaient pas son passé chez les Reds. Le technicien de 61 ans n'avait néanmoins pas su donner les satisfactions nécessaires au niveau sportif : sur 22 matches dirigés entre le championnat et les deux coupes nationales, Rafa avait concédé 11 défaites et seulement 4 victoires, plongeant les Toffees en bas de tableau et les éliminant de la League Cup face aux Queens Park Rangers (2-2, 7 t.a.b. à 8).

Lampard arrive en sauveur

Après le limogeage du coach espagnol et l'intérim de Duncan Ferguson, la direction d'Everton n'a pas chômé pour lui trouver un successeur, mais la situation compliquée du club en PL n'aidait pas. C'est finalement l'ex-entraîneur et légende de Chelsea, Frank Lampard, qui a accepté la mission d'extirper les Toffees de la 16e place et ainsi leur assurer le maintien le plus vite possible. Avec les prochaines échéances face à des concurrents directs (Newcastle, Leeds, Southampton), l'ex-international devra très vite prendre ses marques pour remettre Everton sur de bons rails. Il signe un contrat valable jusqu'en juin 2024.

« Everton confirme la nomination de Frank Lampard en tant que nouvel entraîneur du club. L'ancien milieu international anglais a signé un contrat de deux ans et demi jusqu'en juin 2024 et prendra la charge de l'équipe première pour le 4e tour de la FA Cup contre Brentford à Goodison Park le samedi 5 février », peut-on lire dans le communiqué du club.