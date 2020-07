OL : Memphis Depay est prêt à affronter le PSG

Présent lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow samedi soir, dans le cadre du Trophée Veolia, Memphis Depay a amplement participé aux succès des siens (2-1). Le Néerlandais a en effet inscrit le deuxième but de son équipe grâce à une belle Madjer (40e). Le principal concerné retrouve donc ses sensations après sa rupture des ligaments croisés, et il a assuré qu'il serait prêt pour la finale de Coupe de la Ligue BKT contre le Paris SG (31 juillet).

La finale contre le PSG ? Oui je suis prêt. J'ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Au départ, je visais l'Euro, maintenant, je travaille beaucoup pour les playoffs (la Ligue des champions, ndlr). Je travaille dur, je suis heureux de pouvoir rejouer. Même si, en tant qu'équipe, il faut qu'on parle et qu'on reste concentrés, a lâché l'ancien joueur de Manchester United dans des propos relayés par RMC Sport. Rendez-vous dans quelques jours au Stade de France.